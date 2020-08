Tino Asprilla: "Juanfer Quintero me dijo que se va de River"

Gallardo pierde a una de sus figuras.

Faustino Asprilla, exdelantero colombiano, es amigo de Juan Fernando Quintero, el actual 10 de River, y confirmó que el enganche dejará el Millonario.

En una entrevista con Blu Radio, el exjugador afirmó: "el viernes se va para Miami de vacaciones, no va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a hablar con Gallardo para pedirle que lo dejara ir".

Además, contó que Quintero "es muy amigo del dueño de ese equipo. Inclusive, en 2018 lo querían, pero él no se fue por amor a la camiseta". Asimismo recalcó que "hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir".

Quintero​ ha recibido un ofrecimiento del Shenzhen FC de la Superliga China, club que acaba de contratar a Jordi Cruyff como entrenador y que aspira a su relanzamiento en el fútbol asiático, sostenido por un grupo de holding de Hong Kong.

Según trascendió, a River le quedarían aproximadamente 6,6 millones limpios de euros por la transferencia, casi 8 millones de dólares.