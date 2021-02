Wanchope al Morro García: "Me hiciste mierda con esta decisión, pero sólo deseo que sea tu paz"

Wanchope Ábila

Wanchope Ábila, delantero de Boca, le dedicó un conmovedor mensaje de despedida a Santiago "Morro" García, con quien lo unía "respeto mutuo y mucha admiración".

"Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado, respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido, me hiciste mierda con esta decisión, pero sólo deseo que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros sólo le importaba si le generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en las redes sociales. Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos", escribió el goleador en una story de Instagram en el que se ven camisetas del Morro que le había intercambiado al uruguayo en partidos diferentes.

🗣️| De hace unos meses, pero siempre valioso. El mensaje de Wanchope tras el suicidio de su hermano por un cuadro depresivo: "Que la gente que está pasando por algo similar pida ayuda, que hay personas dispuestas a ayudar".pic.twitter.com/J8XqVBCCMj — Ovación24 (@ovacion24) February 6, 2021

Un testimonio de Wanchope de hace dos meses se había vuelto viral cuando reveló que su hermano se había suicidado y envió un mensaje de concientización que las personas que sufren depresión pidan ayuda.