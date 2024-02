Guillermo Novellis sobre "Muchachos": "Messi nos dijo que la canción del Mundial era esa"

Guillermo Novellis: Con Lionel y con Diego (Maradona) hemos tenido contactos muy lindos. Estuvimos en el cumpleaños de 40 de Diego en el 2000 y en el de 20 en Rosario de Lionel. Tengo fotos divinas. Después nos hemos cruzado en alguna oportunidad y lo hemos podido saludar. Hemos estado presente en el homenaje que se hizo en Argentina en Santiago del Estero y ahí le pudimos entregar una copia del Disco de Oro tanto a él como al presidente de la AFA (Claudio Tapia) porque han hecho mucho mérito para que esta canción haya sido importante. Y lo del Cirque du Soleil es como parte de una miniserie de muchos capítulos y que duró muchos años: desde que Leo debutó en la Selección, pasando por otros capítulos muy dramáticos, llenos de ilusiones y derrotas. Todavía no pasaron los títulos y yo siento que él va a seguir en la Selección. Por lo menos tiene por delante la Copa América y tal vez otro Mundial. Ojalá. Cuando pasen los títulos de esa miniserie aparecemos nosotros porque formamos parte de esa banda sonora. El Cirque nos contactó y nos dijo que querían que estuviera la canción, al igual que como nos había pasado con las películas que se hicieron. Es la banda sonora del Mundial, por lo menos para los argentinos.

T: ¿En qué momento se produce el encuentro con Fernando Romero, el autor?

GN: Fue después de haber ganado la Copa América y la Finalissima en Wembley contra Italia. Ya circulaba la versión a capella de Fernandito que grabó afuera de la cancha. A partir de ahí, un día nuestro manager nos pide que la grabemos y yo me opongo, no de una manera artística sino de una manera legal, digamos. "Esta canción no es nuestra”. Nos pusimos en contacto con él y la verdad es que fue todo de mucha generosidad, tanto nuestra como suya, el compartir los derechos de autor y hacer todo de manera legal para que cada uno tenga lo que le corresponde por el mérito en la composición. A partir de ahí se allanó el camino y pegamos una onda increíble porque Fernando es un ser fantástico y un excelente compositor: hizo una sola letra en su vida y fue un éxito mundial. Es decir que tiene cien por ciento de efectividad. Lo invitamos a la grabación, a participar del video y la canción se abrió paso ante cada triunfo de Argentina.

T: ¿Es una alianza creativa que puede llegar a dar más frutos?

GN: Pensamos que fenómenos como este es muy difícil repertirlos y que es muy difícil forzarlos. Tal vez uno podría pensar en una modificación de letra pero acá el Capitán dijo que las canción es esa, entonces la canción no se modifica.