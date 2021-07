Duro comienzo para Las Leonas en los Juegos Olímpicos 2020

Noel Barrionuevo, jugadora, también se expresó ante la derrota: "Hay poco tiempo de recuperación y ya hay que pensar en España. Ellas fueron efectivas cuando llegaron y nosotras no, esa fue la diferencia".

Las Leonas jugaron en el Estadio de Hockey de Oi, en la capital japonesa, y formaron parte de la competencia: Belén Succi; Valentina Costa Biondi, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Noel Barrionuevo; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze; Delfina Merino, María José Granatto y Agustina Albertarrio. Luego ingresaron Toccalino, Sánchez Moccia, Victoria Granatto, Micaela Retegui y Julieta Jankunas.

Las argentinas ganadoras de medalla de plata en Sídney 2000 y en Londres 2012, y medalla de bronce en Atenas 2004, se presentarán contra España(lunes 7 am); China (miércoles 28, a las 7 am); Japón (jueves 29, a las 8.45 am) y Australia (sábado 30, a las 23.45) en la fase de grupos.

En el caso de quedar entre los cuatro primeros se clasificarán a los cuartos de final. En los otros partidos de la zona, Australia le ganó 3-1 a España y China derrotó al local Japón por 4-3.