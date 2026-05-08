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Lionel Messi analizó a la Selección Argentina antes del Mundial: "Hay otros favoritos que..."

A poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo, Lionel Messi analizó el presente de la Selección Argentina y bajó un mensaje de cautela. ¿Qué dijo?

Lionel Messi analizó a la Selección Argentina antes del Mundial: Hay otros favoritos que...

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y la voz más esperada finalmente se hizo escuchar. En una entrevista íntima con el Pollo Álvarez, Lionel Messi brindó un crudo análisis sobre las posibilidades de la Selección Argentina de cara a la defensa del título obtenido en Qatar. Aunque el capitán ratificó su participación en el torneo y aseguró que el grupo "siempre va a ir a competir", lanzó una advertencia que sorprendió a muchos: la Scaloneta no llega como la máxima favorita.

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“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite”, explicó el astro rosarino. Sin embargo, fue tajante al pedir realismo a la hinchada: “Hay que ilusionarse, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección”.

Qué selecciones son las favoritas para ganar el Mundial según Messi

A la hora de repasar el mapa del fútbol mundial, el 10 identificó con claridad a las potencias que, a su criterio, hoy están un escalón por encima en cuanto a funcionamiento colectivo. “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel”, destacó en primer lugar. También incluyó en su lista a España, Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal, señalando que los lusos cuentan con una selección "muy competitiva".

Respecto al eterno rival sudamericano, Messi fue respetuoso de su historia a pesar del presente irregular de la Canarinha: “Brasil siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear”. Además, advirtió que en este tipo de torneos siempre puede aparecer alguna "sorpresa" o cosas raras que a priori uno no imagina.

Qué pasará con Lionel Scaloni después del Mundial 2026

Uno de los temas que más preocupa al mundo del fútbol es la continuidad del ciclo técnico más exitoso de las últimas décadas. Messi no esquivó el bulto y analizó la situación de Lionel Scaloni con honestidad. “Pasa por lo que pretenda y quiera. Capaz quiera probar otra cosa”, deslizó, recordando que el DT nunca ha dirigido un club en el día a día.

No obstante, el capitán dejó clara su postura sobre quién debe liderar el proceso futuro: “Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede”. Messi advirtió que, si Scaloni decide irse, el proceso de renovación será difícil debido a la exigencia del país: “Somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”.

¿Cómo define Messi su gen competitivo y el futuro de sus hijos?

En un pasaje más personal de la charla, el capitán de la Albiceleste se sinceró sobre la personalidad que lo llevó a lo más alto del deporte mundial y que hoy ve reflejada en sus herederos, especialmente en el más pequeño. “Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces”, confesó entre risas.

“A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy”, admitió Messi. Según el "10", sus tres hijos heredaron ese hambre de victoria, destacando que “Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder”. Esa misma mentalidad es la que lo mantiene vigente para afrontar un nuevo desafío mundialista: “Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”.

¿Hay recambio garantizado en la Selección Argentina para el post-Messi?

Ante la inminente salida de algunos referentes históricos después de la Copa del Mundo, el capitán llevó tranquilidad sobre el futuro del equipo. “Hay recambio todavía. Quedó demostrado que siguen apareciendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza”, aseguró. Messi confía en que los jugadores que hoy son jóvenes pero ya tienen un mundial encima formarán un “grupo grande y fuerte” cuando se inicie la próxima etapa.

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