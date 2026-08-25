Cerimedo suma un nuevo frente judicial: quién es el famoso influencer que le reclama una fuerte suma

Qué reclama Felipe Neto

La demanda, caratulada Felipe Neto Rodrigues Vieira c/Fernando Cerimedo, expediente 0806037-57.2023.8.19.0209, sostiene que las expresiones difundidas por el consultor fueron calumniosas y difamatorias y que afectaron la imagen y el honor del influencer.

Neto reclama una compensación de 50.000 reales, equivalentes a unos 10.000 dólares, además de que se elimine de manera definitiva el video cuestionado.

También solicita una retractación pública en el mismo espacio en el que fueron difundidas las acusaciones, junto con el pago de las costas y los honorarios correspondientes al proceso.

La Justicia brasileña envió una carta rogatoria a la Argentina para que Cerimedo sea notificado y pueda responder a la demanda. Según la presentación, tendrá un plazo de 15 días para hacerlo. Si no se presenta, podría ser declarado en rebeldía.

Qué había dicho Fernando Cerimedo sobre Felipe Neto

El conflicto se originó por un video de aproximadamente un minuto y medio que Cerimedo publicó en la red social X en noviembre de 2022.

En ese material, el consultor se dirigió directamente al influencer y lo acusó de recibir dinero de Lula y del PT. “Yo sé que estás recibiendo ‘dinero’, seguramente, de Lula, del PT, está todo bien”, afirmó Cerimedo en aquella publicación.

Luego cuestionó las críticas de Neto hacia Jair Bolsonaro y su postura en defensa del sistema electoral brasileño.

“No podés faltarle el respeto a la decisión popular. No tenés vergüenza. No sé cómo las quince millones de personas que te siguen en Twitter pueden escucharte. Sos una vergüenza para tu país. ¡No hables más!”, agregó.

Las declaraciones se produjeron después de las elecciones presidenciales de Brasil de 2022, en medio de cuestionamientos de sectores de la derecha brasileña contra el sistema de urnas electrónicas, sin pruebas que demostraran una supuesta manipulación.

El antecedente que vuelve a poner a Cerimedo en el centro de la escena

La demanda de Felipe Neto se originó en aquel contexto político y está relacionada con el contenido que Cerimedo difundió entonces sobre las elecciones brasileñas, incluido el denominado “dossier” sobre una supuesta manipulación de las urnas electrónicas.

Neto, que acumula más de 73 millones de seguidores si se suman sus distintas redes sociales, es reconocido en Brasil por sus enfrentamientos públicos con referentes de la ultraderecha.

Ahora, mientras Cerimedo permanece detenido en Bolivia por la causa que investiga el ataque contra Nadia Beller, la Justicia brasileña busca que responda también por las acusaciones realizadas hace casi cuatro años.

La notificación formal en Argentina será el próximo paso para que el consultor pueda presentar su defensa en el expediente iniciado por el influencer.