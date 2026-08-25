Manuel Adorni pidió un plazo especial extra para explicar su patrimonio ante la Justicia

Qué deberá explicar Manuel Adorni

La investigación reconstruyó los ingresos obtenidos por Adorni durante su paso por la función pública y los recursos comprobados de su esposa.

De acuerdo con el dictamen de Pollicita, el ex funcionario recibió 35 haberes derivados de su cargo, a los que se sumaron los ingresos comprobados de Angeletti. En conjunto, esos recursos alcanzaron los $229.752.283,20.

Frente a esos ingresos, el grupo familiar registró gastos por $272.820.832,20. Allí se incluyeron consumos con tarjetas, seguros de automóviles, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes, entre otros desembolsos.

La diferencia entre ambos montos asciende a $43.068.549, uno de los puntos que la fiscalía busca que Adorni explique.

El requerimiento también puso la lupa sobre la existencia de dólares dentro del patrimonio familiar y sobre la manera en que fueron financiadas distintas adquisiciones y obras.

Las propiedades y los dólares que están bajo análisis

Entre las operaciones examinadas aparece la compra y posterior refacción del lote 380 del Country Indio Cuá, además de un departamento ubicado en Miró 550 y el mobiliario destinado a esos inmuebles.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, el desembolso total relacionado con esas operaciones alcanzó los USD402.578,12.

La fiscalía busca determinar si los ingresos lícitos acreditados durante el período investigado resultan suficientes para explicar tanto la incorporación de bienes como la cancelación de deudas y los gastos realizados por la familia.

Otro de los movimientos señalados corresponde a la compra de un Jeep Compass en marzo de 2024 por USD21.500, operación que, según el expediente, fue afrontada mayormente en efectivo.

También aparecen los pagos realizados por la remodelación de la vivienda del Country Indio Cuá. Por esas obras se acreditaron desembolsos por USD245.000 en billetes.

A esto se suman distintos viajes al exterior realizados por el grupo familiar durante el período analizado, algunos de ellos pagados total o parcialmente en efectivo y en moneda extranjera.

El fuerte crecimiento de los ingresos de la esposa

La situación patrimonial de Bettina Angeletti también forma parte del análisis de la fiscalía. El informe señala que sus ingresos adquirieron mayor relevancia a partir de 2024. Durante ese año, la esposa de Adorni emitió facturas entre octubre y diciembre a tres clientes y, de acuerdo con la investigación, su facturación aumentó un 1.440,97% en comparación con el período anterior.

El crecimiento continuó al año siguiente. En 2025 facturó $124.282.864 a 13 clientes, aunque el 81,95% de esa suma se concentró en apenas dos de ellos.

Estos movimientos fueron incorporados a la reconstrucción del patrimonio familiar para determinar qué capacidad económica existía para afrontar los gastos y adquisiciones registrados.

También investigan pagos realizados por terceros

El requerimiento fiscal no se limita a los bienes y montos declarados. Pollicita también pidió explicaciones sobre la participación de personas del entorno de Adorni en la compra de bienes o en el pago de determinados gastos.

La fiscalía busca conocer bajo qué modalidad se realizaron esas operaciones y si posteriormente hubo reintegros en efectivo.

Además, el expediente contempla discrepancias vinculadas con la forma en que algunos inmuebles fueron declarados por Adorni y su esposa, así como la incidencia de ingresos exentos, herencias y donaciones que fueron mencionados como posibles fuentes para explicar parte del crecimiento patrimonial.

Cómo sigue la investigación contra Adorni y su esposa

Con la prórroga solicitada, Adorni busca contar con 15 días adicionales para responder el requerimiento de justificación.

La presentación de esas explicaciones será clave para el futuro de la investigación. Si la fiscalía considera que los argumentos y la documentación aportada no alcanzan para despejar las inconsistencias detectadas, el próximo paso podría ser el llamado a indagatoria.