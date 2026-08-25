En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Noticias A24
Judiciales

Manuel Adorni pidió un plazo especial extra para explicar su patrimonio ante la Justicia

El ex funcionario debía presentar este miércoles sus explicaciones sobre una serie de inconsistencias detectadas durante una investigación. La fiscalía puso el foco en bienes, gastos y movimientos de dinero de su grupo familiar.

Banner Seguinos en google DESK
Manuel Adorni pidió más tiempo para explicar su patrimonio ante la Justicia: qué le cuestionan

Manuel Adorni pidió más tiempo para explicar su patrimonio ante la Justicia: qué le cuestionan

Manuel Adorni debía responder este miércoles ante la Justicia federal por una serie de observaciones vinculadas con la evolución de su patrimonio durante el período en el que ocupó un cargo en el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el ex funcionario solicitó una prórroga de 15 días para presentar las explicaciones requeridas.

Leé también La pericia contable detectó inconsistencias patrimoniales en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni
Un informe halló inconsistencias entre la declaración jurada de Adorni y los datos recabados durante la investigación. (Foto: archivo).

El pedido se produjo antes de que venciera el plazo establecido por el fiscal Gerardo Pollicita, con aval del juez Ariel Lijo. La medida busca que Adorni justifique el origen de determinados bienes, gastos y movimientos que, según la investigación, no encontrarían hasta el momento suficiente respaldo en los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.

El requerimiento fiscal contempla 20 puntos sobre la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. La investigación analiza el patrimonio familiar desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó el cargo.

Según el análisis realizado por la fiscalía, durante ese período se produjo un incremento patrimonial del 119% y quedaron movimientos cuya procedencia, de acuerdo con el expediente, todavía no pudo ser explicada de manera suficiente.

Qué deberá explicar Manuel Adorni

La investigación reconstruyó los ingresos obtenidos por Adorni durante su paso por la función pública y los recursos comprobados de su esposa.

De acuerdo con el dictamen de Pollicita, el ex funcionario recibió 35 haberes derivados de su cargo, a los que se sumaron los ingresos comprobados de Angeletti. En conjunto, esos recursos alcanzaron los $229.752.283,20.

Frente a esos ingresos, el grupo familiar registró gastos por $272.820.832,20. Allí se incluyeron consumos con tarjetas, seguros de automóviles, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes, entre otros desembolsos.

La diferencia entre ambos montos asciende a $43.068.549, uno de los puntos que la fiscalía busca que Adorni explique.

El requerimiento también puso la lupa sobre la existencia de dólares dentro del patrimonio familiar y sobre la manera en que fueron financiadas distintas adquisiciones y obras.

Las propiedades y los dólares que están bajo análisis

Entre las operaciones examinadas aparece la compra y posterior refacción del lote 380 del Country Indio Cuá, además de un departamento ubicado en Miró 550 y el mobiliario destinado a esos inmuebles.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, el desembolso total relacionado con esas operaciones alcanzó los USD402.578,12.

La fiscalía busca determinar si los ingresos lícitos acreditados durante el período investigado resultan suficientes para explicar tanto la incorporación de bienes como la cancelación de deudas y los gastos realizados por la familia.

Otro de los movimientos señalados corresponde a la compra de un Jeep Compass en marzo de 2024 por USD21.500, operación que, según el expediente, fue afrontada mayormente en efectivo.

También aparecen los pagos realizados por la remodelación de la vivienda del Country Indio Cuá. Por esas obras se acreditaron desembolsos por USD245.000 en billetes.

A esto se suman distintos viajes al exterior realizados por el grupo familiar durante el período analizado, algunos de ellos pagados total o parcialmente en efectivo y en moneda extranjera.

El fuerte crecimiento de los ingresos de la esposa

La situación patrimonial de Bettina Angeletti también forma parte del análisis de la fiscalía. El informe señala que sus ingresos adquirieron mayor relevancia a partir de 2024. Durante ese año, la esposa de Adorni emitió facturas entre octubre y diciembre a tres clientes y, de acuerdo con la investigación, su facturación aumentó un 1.440,97% en comparación con el período anterior.

El crecimiento continuó al año siguiente. En 2025 facturó $124.282.864 a 13 clientes, aunque el 81,95% de esa suma se concentró en apenas dos de ellos.

Estos movimientos fueron incorporados a la reconstrucción del patrimonio familiar para determinar qué capacidad económica existía para afrontar los gastos y adquisiciones registrados.

También investigan pagos realizados por terceros

El requerimiento fiscal no se limita a los bienes y montos declarados. Pollicita también pidió explicaciones sobre la participación de personas del entorno de Adorni en la compra de bienes o en el pago de determinados gastos.

La fiscalía busca conocer bajo qué modalidad se realizaron esas operaciones y si posteriormente hubo reintegros en efectivo.

Además, el expediente contempla discrepancias vinculadas con la forma en que algunos inmuebles fueron declarados por Adorni y su esposa, así como la incidencia de ingresos exentos, herencias y donaciones que fueron mencionados como posibles fuentes para explicar parte del crecimiento patrimonial.

Cómo sigue la investigación contra Adorni y su esposa

Con la prórroga solicitada, Adorni busca contar con 15 días adicionales para responder el requerimiento de justificación.

La presentación de esas explicaciones será clave para el futuro de la investigación. Si la fiscalía considera que los argumentos y la documentación aportada no alcanzan para despejar las inconsistencias detectadas, el próximo paso podría ser el llamado a indagatoria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Noticias A24
Notas relacionadas
Milei defendió a Adorni, habló de Malvinas y rechazó que el Gobierno haya sido "salvado" por Estados Unidos
La Justicia le pidió a Adorni que justifique sus bienes por inconsistencias en su declaración patrimonial
Ravier: "Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar