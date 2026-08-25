Revolucionario: descubren un inmenso cementerio de naves espaciales en el lugar más inaccesible del planeta

Pero el aislamiento no es la única característica que convirtió al Punto Nemo en uno de los lugares más llamativos del planeta. Su remota ubicación también hizo que fuera considerado un sitio adecuado para el reingreso controlado de determinados objetos espaciales, dando origen a uno de sus apodos más conocidos: el cementerio de naves espaciales.

¿Qué es el Punto Nemo y por qué es el lugar más inaccesible del planeta?

El concepto detrás del Punto Nemo es sencillo, aunque su cálculo resulta mucho más complejo.

El denominado polo marítimo de inaccesibilidad representa el punto del océano que se encuentra a mayor distancia de cualquier superficie terrestre. Para encontrarlo fue necesario utilizar cálculos geográficos y herramientas informáticas capaces de comparar las distancias entre miles de posibles ubicaciones.

El encargado de determinar esta posición fue el ingeniero topógrafo croata-canadiense Hrvoje Lukatela, quien realizó el cálculo en 1992.

Su trabajo permitió establecer que existe un punto concreto del Pacífico Sur que está más lejos de cualquier continente o isla que cualquier otra ubicación marítima del planeta.

La distancia respecto de las masas de tierra más próximas es de unos 2.688 kilómetros, una cifra que ayuda a dimensionar el extraordinario aislamiento del sitio.

Para tener una referencia, se trata de una distancia que supera ampliamente los miles de kilómetros que separan numerosas ciudades y regiones del mundo. En el caso del Punto Nemo, esa distancia no se recorre atravesando países o ciudades: todo el trayecto se desarrolla sobre un océano abierto y extremadamente remoto.

El nombre también tiene una historia particular. Lukatela decidió bautizarlo Punto Nemo en homenaje al célebre Capitán Nemo, el personaje creado por el escritor francés Julio Verne para su novela Veinte mil leguas de viaje submarino.

La elección resultó especialmente apropiada para un sitio relacionado con las profundidades oceánicas, los viajes submarinos y una región prácticamente desconocida para la mayoría de las personas.

¿Dónde está ubicado el Punto Nemo?

El Punto Nemo se encuentra en el océano Pacífico Sur, lejos de las principales rutas marítimas y de los grandes centros urbanos del planeta.

Su ubicación puede parecer sencilla cuando se observa en un mapa digital, pero llegar físicamente hasta allí es otra cuestión completamente diferente.

Las masas de tierra más próximas son tres puntos ubicados en diferentes direcciones.

Uno de ellos es la isla Ducie, perteneciente al archipiélago de las Pitcairn y administrada por el Reino Unido. Se encuentra al norte del Punto Nemo.

Otro punto de referencia es Motu Nui, una pequeña isla ubicada cerca de Rapa Nui, conocida internacionalmente como Isla de Pascua y perteneciente a Chile.

En dirección sur aparece la isla Maher, situada en la región antártica.

Ninguno de estos lugares funciona como una puerta de entrada sencilla hacia el Punto Nemo. Por el contrario, la enorme distancia entre las islas y el punto oceánico hace que cualquier expedición requiera una planificación específica.

No hay carreteras, aeropuertos ni conexiones comerciales regulares que permitan llegar al Punto Nemo. Una expedición tendría que realizarse mediante un barco preparado para navegar durante varios días por aguas abiertas o mediante una misión científica especialmente organizada.

¿Por qué casi no hay vida en el Punto Nemo?

El aislamiento geográfico no es el único elemento que convierte a esta región en un lugar excepcional.

Las condiciones del océano alrededor del Punto Nemo también contribuyen a que exista una baja concentración de vida marina en comparación con otras zonas oceánicas más productivas.

Una de las principales razones está relacionada con las corrientes y la circulación de las aguas. En esta región, la llegada de nutrientes desde las profundidades hacia las capas superiores del océano es limitada.

Los nutrientes son fundamentales para el desarrollo del fitoplancton, organismos microscópicos que constituyen una de las bases de las cadenas alimentarias marinas.

Cuando la disponibilidad de estos nutrientes disminuye, también puede reducirse la cantidad de organismos capaces de prosperar en la superficie.

Por eso, el Punto Nemo ha sido descrito en distintas oportunidades como una región oceánica con muy baja productividad biológica.

Esto no significa que el lugar esté completamente desprovisto de vida. El océano nunca debe interpretarse como un espacio absolutamente vacío. Existen microorganismos y organismos adaptados a las condiciones del ambiente marino.

Pero, comparado con regiones costeras, arrecifes, plataformas continentales u otras áreas particularmente productivas, el entorno del Punto Nemo resulta mucho menos favorable para concentraciones importantes de vida.

Esa característica también contribuyó a que la región fuera considerada apropiada para determinadas operaciones relacionadas con objetos espaciales.

El Punto Nemo se convirtió en un cementerio de naves espaciales

El aspecto que más llamó la atención del público sobre este remoto punto del Pacífico está relacionado con el espacio.

Desde hace décadas, las agencias espaciales deben resolver un problema cada vez que determinados vehículos, satélites o estructuras dejan de ser útiles: qué hacer con ellos cuando ya no pueden continuar en servicio.

Los objetos espaciales que permanecen en órbita pueden convertirse en basura espacial si no existe una estrategia adecuada para retirarlos.

En el caso de algunas estructuras de gran tamaño, una alternativa consiste en realizar un reingreso controlado a la atmósfera, de manera que los restos que sobrevivan al proceso terminen cayendo en una región oceánica extremadamente alejada de zonas habitadas.

El Punto Nemo se convirtió así en una referencia para este tipo de operaciones.

La enorme distancia respecto de cualquier población permite reducir significativamente el riesgo para las personas y las infraestructuras terrestres.

Por este motivo, la región recibió el apodo de cementerio espacial.

Allí han terminado restos de distintos objetos y vehículos espaciales durante las últimas décadas, especialmente aquellos cuyo reingreso podía ser controlado.

¿Qué objetos espaciales pueden terminar en el Punto Nemo?

El concepto de cementerio espacial no significa que exista una enorme pila de satélites perfectamente acomodados en el fondo del océano.

En realidad, los objetos ingresan a la atmósfera a velocidades muy elevadas y, durante ese proceso, una gran parte de sus componentes se destruye o se fragmenta debido a las temperaturas extremas.

Los restos que logran sobrevivir pueden terminar en el océano.

Entre los tipos de objetos asociados con este tipo de operaciones aparecen:

Fragmentos de cohetes.

Satélites fuera de servicio.

Restos de vehículos espaciales.

Componentes de estaciones espaciales.

Estructuras y equipos utilizados durante misiones espaciales.

Según estimaciones difundidas durante años por medios especializados, más de 260 naves espaciales y otros objetos vinculados con la actividad espacial fueron destinados a esta remota zona del Pacífico.

La cifra ayuda a entender por qué el Punto Nemo terminó adquiriendo una identidad propia dentro de la historia de la exploración espacial.

La NASA y el futuro de la Estación Espacial Internacional

Uno de los episodios que más interés generó alrededor del Punto Nemo está relacionado con la Estación Espacial Internacional (ISS).

La estación, que durante décadas funcionó como uno de los principales laboratorios científicos fuera de la Tierra, tiene una vida útil limitada. Cuando llegue el momento de retirarla, sus responsables deberán ejecutar un proceso cuidadosamente planificado para evitar que una estructura de semejante tamaño caiga de manera descontrolada.

La estrategia contempla un reingreso controlado sobre una zona oceánica remota, dentro de una región utilizada históricamente para este tipo de operaciones.

La razón es evidente: una estructura tan grande no desaparece por completo durante su ingreso a la atmósfera. Algunos componentes pueden sobrevivir y llegar hasta la superficie.

Por eso, seleccionar una zona alejada de ciudades y rutas marítimas resulta fundamental.

El futuro retiro de la Estación Espacial Internacional demuestra que el problema de la basura espacial no termina cuando un vehículo deja de funcionar. También es necesario planificar cómo será retirado de la órbita y dónde terminarán sus restos.

¿Por qué se utiliza un lugar tan remoto para estos reingresos?

La elección del Punto Nemo responde principalmente a una cuestión de seguridad.

Si una nave espacial de grandes dimensiones fuera abandonada sin control y sus restos terminaran cayendo sobre una región poblada, las consecuencias podrían ser graves.

Por eso, cuando las condiciones orbitales y técnicas lo permiten, los responsables de las misiones pueden orientar el descenso hacia áreas oceánicas prácticamente deshabitadas.

El Punto Nemo ofrece una combinación excepcional de distancia, aislamiento y ausencia de población permanente.

No se trata, por lo tanto, de un vertedero convencional. Las naves no son simplemente transportadas hasta allí para ser arrojadas al mar. El proceso se produce mediante operaciones orbitales cuidadosamente calculadas.

El objetivo es que el vehículo realice una trayectoria de reentrada previamente determinada y que los restos terminen concentrándose en una zona considerada segura.

¿Se puede visitar el Punto Nemo?

En teoría, sí. En la práctica, hacerlo es extremadamente complejo.

Una persona no puede simplemente comprar un pasaje y llegar al Punto Nemo como si se tratara de un destino turístico convencional.

No existen hoteles, puertos turísticos, rutas comerciales regulares ni infraestructura para recibir visitantes.

Una expedición tendría que contar con una embarcación apropiada, combustible suficiente, provisiones, sistemas de comunicación y capacidad para afrontar varios días de navegación por aguas abiertas.

Además, las condiciones meteorológicas y oceánicas pueden cambiar rápidamente.

Por esa razón, quienes alcanzan esta zona suelen hacerlo dentro de expediciones científicas, investigaciones oceanográficas o travesías especialmente organizadas.

El aislamiento es justamente el rasgo que hace atractivo al lugar y, al mismo tiempo, convierte su acceso en una dificultad.

Un lugar real que parece salido de una novela

La historia del Punto Nemo reúne varios elementos que parecen pertenecer a una obra de ciencia ficción.

Está ubicado en un océano gigantesco, a miles de kilómetros de cualquier continente, fue descubierto mediante cálculos informáticos, lleva el nombre de un personaje de Julio Verne y, además, se convirtió en el destino final de restos procedentes de algunas de las mayores aventuras espaciales de la humanidad.

Es uno de los pocos lugares del planeta donde la exploración del océano y la exploración del espacio parecen encontrarse.

Mientras los astronautas y las agencias espaciales trabajan a cientos de kilómetros sobre la superficie terrestre, algunos de los vehículos que dejan de ser útiles pueden terminar, después de su reentrada, en las profundidades del océano situado en uno de los lugares más aislados de la Tierra.

El Punto Nemo es, en definitiva, mucho más que una coordenada perdida en el Pacífico.

Es la expresión geográfica de la enorme dimensión del planeta y, al mismo tiempo, un recordatorio de que incluso después de décadas de exploración todavía existen regiones terrestres donde la presencia humana continúa siendo excepcional.

A miles de kilómetros de cualquier costa, rodeado únicamente por agua, el Punto Nemo permanece prácticamente invisible para quien observa la Tierra desde su superficie.

Y, sin embargo, bajo esas aguas se encuentra una parte singular de la historia tecnológica de la humanidad: los restos de vehículos creados para viajar más allá de nuestro planeta y que finalmente regresaron a uno de los rincones más remotos del mundo.