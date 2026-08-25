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La grave denuncia de Fátima Florez que encendió las alarmas: "He recibido llamados perturbadores"

En medio de la tensión mediática con su ex, Norberto Marcos, Fátima Florez habló sobre un episodio que la afectó en los últimos días y fue contundente.

25 ago 2026, 11:41
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La guerra mediática entre Fátima Florez y Norberto Marcos sumó un nuevo capítulo y, esta vez, la imitadora decidió hablar públicamente de una situación que la tiene particularmente preocupada. Todo ocurrió luego de las fuertes declaraciones que realizó su expareja en LAM (América TV), donde volvió a referirse al conflicto que mantienen desde hace años.

Actualmente, Fátima se encuentra al frente de La mañana con Moria, el programa de El Trece que conduce habitualmente Moria Casán y que quedó momentáneamente a cargo de la actriz durante las vacaciones de la conductora. La oportunidad laboral, sin embargo, terminó coincidiendo con un nuevo enfrentamiento mediático con quien fue su pareja durante más de dos décadas.

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La relación entre Fátima Florez y Norberto Marcos terminó hace cuatro años, después de haber compartido 22 años juntos. Desde aquella separación, ambos quedaron inmersos en una disputa económica que continúa en los Tribunales y que, con el paso del tiempo, también derivó en distintos cruces públicos.

En los últimos días, el productor teatral volvió a hablar del tema y realizó declaraciones que generaron repercusión. Frente a esto, Fátima decidió responder y, además de referirse a algunas de las cuestiones planteadas por su ex, contó una situación que, según explicó, viene atravesando desde hace varios días.

La actriz reveló que recibió llamados durante la madrugada, algo que le generó preocupación y malestar debido al horario en el que se produjeron. "Quiero decir que yo para venir a este programa, a reemplazar a Moria, me levanto a las 6 de la mañana y estuve recibiendo llamados a las 2 de la madrugada", expresó Fátima, visiblemente molesta por lo ocurrido.

Lejos de minimizar el episodio, la imitadora explicó por qué considera que esos contactos fueron perturbadores y remarcó el impacto que tuvieron sobre su descanso. "Considero que son llamados perturbadores porque en ese horario, uno se despierta alarmado y piensa lo peor. Se ve que no querían que yo descanse", sostuvo con seriedad.

Aunque evitó mencionar directamente a la persona que estaría detrás de esos llamados, Fátima dejó una frase que generó todavía más intriga. Según contó, no se trató de un episodio aislado, sino de algo que habría ocurrido en reiteradas oportunidades durante los últimos días. "Algunos fueron anónimos pero otros no", deslizó la actriz, dando a entender que conoce el origen de parte de esas comunicaciones.

En medio de esta situación y del nuevo capítulo de su conflicto con Norberto Marcos, Fátima Florez también manifestó su deseo de dejar atrás la pelea y poder concentrarse en su presente laboral y personal.

"Quiero seguir con mi vida. Me estoy desayunando de muchas cosas... quiero hacer lo mío, disfrutar de las oportunidades que me llegan. Pasaron ya 4 años y me encantaría que todo esto se termine", sentenció, dejando expuesto su cansancio frente a una disputa que continúa generando nuevos enfrentamientos públicos.

Cuáles son las intimidades que contó Norberto Marcos sobre el final de su relación con Fátima Florez

Norberto Marcos, ex pareja y productor de Fátima Florez, visitó este lunes LAM (América TV) y protagonizó un momento de profunda emoción al recordar el final de su relación con la capocómica. Durante la entrevista, el productor repasó algunos de los conflictos que atravesaron en los últimos tiempos y terminó quebrándose al mencionar a su hijo.

En medio de la charla, Norberto explicó cómo vivió el proceso posterior a la separación y compartió una reflexión que, según contó, le había hecho un amigo: "Las mujeres hacen el duelo por la separación dos meses antes, el hombre hace el duelo luego de la separación".

Al referirse al motivo que habría desencadenado las primeras discusiones, relató un particular episodio relacionado con un paquete de sushi que Matías Alé había enviado para la pareja. Según su versión, el regalo nunca llegó a manos de Fátima y, cuando ella se enteró, tuvo un fuerte cruce con su hijo Fede.

“Ella se la agarró con Fede y le empezó a gritar adelante de toda la gente. Mi hijo se puso muy mal”, aseguró.

A partir de aquella situación, Marcos sostuvo que existía un conflicto más profundo: “Pienso que ella nunca lo quiso a mi hijo. Ella nunca aceptó que yo tuviera un hijo”.

Finalmente, negó haberle sido infiel a Fátima durante la relación: “Nunca tuve amantes. Lo juro por la vida de mi hijo”. Al pronunciar esas palabras, no pudo contener las lágrimas y necesitó unos minutos para recomponerse.

     

 

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