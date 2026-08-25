El presente de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: estudios y lanzamiento empresarial

Morena no actúa únicamente como la figura principal de la firma, sino que además interviene en el diseño, la confección y la difusión de la ropa y en octubre de 2025 incursionó en el modelaje profesional como protagonista de una producción de fotos para la colección nocturna Euphoria de la diseñadora Cynthia Martos.

Alejada de los medios pese a la fama de sus padres, Morena Echarri, de 23 años, construye su camino en el mundo de la moda con el diseño y producción de sus colecciones.

A qué se dedica Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Morena Echarri mantiene un bajo perfil en cuanto a lo mediático y eligió un camino lejos de la actuación, profesión en la que se destacan sus padres, Nancy Dupláa y Pablo Echarri.

La joven suele estar activa en las redes sociales y mediante su cuenta de Instagram, donde suele manifestar sus opiniones y novedades referidas al diseño y la confección.

"Está en el CBC de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Está cursando diseño de indumentaria. Le gusta mucho la ropa, diseña, dibuja y cose. Está haciendo sus primeros pasos en eso", indicó el actor sobre su hija en una entrevista Pronto.

Y remarcó sobre la importancia del estudio como base de todo crecimiento para sus hijos: "Yo le pido a mis hijos y casi te diría que un poco les exijo, que estudien y que luego hagan lo que quieran. Pero primero que estudien una carrera".