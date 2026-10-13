Temporal histórico en Chile: un tornado arrancó el techo de una terminal de micros en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) realizó una evaluación preliminar del fenómeno y lo clasificó como un tornado de categoría EF0, el nivel más bajo de la escala Fujita Mejorada.

Esta categoría contempla velocidades de viento de entre 105 y 137 kilómetros por hora, capaces de provocar daños en techos, estructuras livianas y otros elementos expuestos. El fenómeno se produjo mientras gran parte de Santiago enfrentaba lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que afectaron la circulación y el funcionamiento de distintos servicios.

Calles convertidas en ríos, inundaciones y una intensa caída de granizo

Las precipitaciones comenzaron a intensificarse alrededor de las 15.30, coincidiendo con la salida de estudiantes de establecimientos educativos y de trabajadores de sus oficinas. En cuestión de minutos, numerosas calles quedaron anegadas y el tránsito se vio seriamente afectado, especialmente en los sectores céntricos y orientales de la capital chilena.

Las imágenes del temporal mostraron avenidas cubiertas de agua, viviendas inundadas y sectores de edificios públicos afectados por el ingreso de las precipitaciones. Uno de los lugares más perjudicados fue Providencia, donde una intensa tormenta de lluvia y granizo provocó importantes acumulaciones de hielo sobre veredas y calles.

En la avenida Providencia, los vehículos debieron avanzar lentamente debido a la combinación de granizo acumulado y agua en los sectores más bajos. Mientras tanto, las autoridades comunales realizaron tareas de vigilancia sobre el río Mapocho y el canal San Carlos, ante el riesgo de posibles desbordes.

Un fenómeno meteorológico con vientos de hasta 137 kilómetros por hora. (Foto: captura)

Según los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, la estación del aeródromo Eulogio Sánchez, ubicada en el sector oriente de Santiago, acumuló 20,8 milímetros de precipitaciones hasta las 19 de este martes.

Alerta roja en Santiago

El temporal también provocó importantes interrupciones en el suministro eléctrico. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 36.000 hogares permanecían sin luz como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

En paralelo, Senapred mantuvo la alerta roja para toda la Región Metropolitana, debido a la intensidad de las precipitaciones y los riesgos asociados con las tormentas. Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para una amplia zona del centro del país, desde la región de Coquimbo hasta Biobío, ante la posibilidad de que continuaran las lluvias y tormentas.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante la acumulación de agua en las calles, la caída de granizo y los posibles daños ocasionados por las ráfagas de viento.

Chile, golpeado por una seguidilla de temporales e inundaciones

El nuevo episodio meteorológico se produjo menos de una semana después del aluvión que afectó a Las Condes, uno de los sectores de la capital chilena que sufrió graves inundaciones. En aquella oportunidad, el desborde de quebradas y canales provocó corrientes de agua y barro que avanzaron por distintas avenidas, arrastraron vehículos y causaron importantes daños.

Las condiciones meteorológicas adversas se enmarcan en una serie de temporales que afectan al país desde mediados de año y que, según las cifras oficiales citadas, dejaron al menos 16 muertos y alrededor de 3.000 damnificados. Las tormentas recientes fueron vinculadas con la influencia del fenómeno climático de El Niño, aunque la relación específica con cada episodio extremo requiere un análisis meteorológico.