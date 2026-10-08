Alud en Santiago de Chile: las impactantes imágenes de los autos arrastrados por el agua

Imágenes registradas durante el episodio muestran la magnitud del caudal y el avance del agua sobre las calles de San Carlos de Apoquindo.

Bomberos activó un operativo de emergencia

Ante la magnitud del fenómeno, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso un acuartelamiento general para las 22 compañías de la institución, según informó el medio chileno BioBio.

El operativo se activó mientras los equipos de emergencia trabajaban frente a las consecuencias del desborde y la corriente que atravesó distintos sectores de Las Condes.

Más de 140 milímetros de lluvia en dos días

El alud se produjo después de varias jornadas de lluvias intensas en la Región Metropolitana, donde las autoridades habían establecido alerta amarilla por las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había advertido sobre un alto riesgo de aluviones y derrumbes en sectores de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera. Durante los días previos también se habían registrado activaciones de quebradas tanto en Las Condes como en otras comunas.

El volumen de precipitaciones fue significativo. En algunos puntos de Santiago se acumularon más de 140 milímetros en apenas dos días. La estación de Tobalaba registró 142,4 milímetros, mientras que en Guayacán, en San José de Maipo, se contabilizaron 106,8 milímetros.