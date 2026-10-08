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Alud en Santiago de Chile: las impactantes imágenes de los autos arrastrados por el agua

El desborde de un canal provocó una fuerte corriente de agua en el sector de San Carlos de Apoquindo. Las calles General Blanche y Francisco Bulnes Correa fueron afectadas, mientras que también se registró acumulación de agua en Padre Hurtado y un operativo de emergencia de Bomberos.

Alud en Santiago de Chile: las impactantes imágenes de los autos arrastrados por el agua. (Foto: captura de video)

Alud en Santiago de Chile: las impactantes imágenes de los autos arrastrados por el agua. (Foto: captura de video)
Alud en Santiago de Chile: las impactantes imágenes de los autos arrastrados por el agua. (Foto: captura de video)

Alud en Santiago de Chile: las impactantes imágenes de los autos arrastrados por el agua. (Foto: captura de video)

Un alud afectó esta tarde al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile, luego de que el desborde de un canal generara una intensa corriente de agua que avanzó por distintas calles de la zona.

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El episodio se produjo en medio de las tormentas que afectan a Santiago y comenzó a ser advertido cerca de las 17. Según información policial preliminar, un gran caudal se desplazó por la calle General Blanche hacia el poniente después de que el canal ubicado en Francisco Bulnes Correa rebalsara.

La corriente arrastró vehículos

La fuerza del agua convirtió varias calles en verdaderos ríos y provocó el desplazamiento de automóviles que se encontraban en el sector. También un colectivo del sistema de transporte público Red fue alcanzado por la corriente y terminó siendo arrastrado.

En tanto, se registró una importante acumulación de agua en avenidas como Padre Hurtado, una situación que generó preocupación por el riesgo para las personas que se encontraban en la zona.

Imágenes registradas durante el episodio muestran la magnitud del caudal y el avance del agua sobre las calles de San Carlos de Apoquindo.

Bomberos activó un operativo de emergencia

Ante la magnitud del fenómeno, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso un acuartelamiento general para las 22 compañías de la institución, según informó el medio chileno BioBio.

El operativo se activó mientras los equipos de emergencia trabajaban frente a las consecuencias del desborde y la corriente que atravesó distintos sectores de Las Condes.

Más de 140 milímetros de lluvia en dos días

El alud se produjo después de varias jornadas de lluvias intensas en la Región Metropolitana, donde las autoridades habían establecido alerta amarilla por las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había advertido sobre un alto riesgo de aluviones y derrumbes en sectores de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera. Durante los días previos también se habían registrado activaciones de quebradas tanto en Las Condes como en otras comunas.

El volumen de precipitaciones fue significativo. En algunos puntos de Santiago se acumularon más de 140 milímetros en apenas dos días. La estación de Tobalaba registró 142,4 milímetros, mientras que en Guayacán, en San José de Maipo, se contabilizaron 106,8 milímetros.

En pocas palabras

  • Alud en San Carlos de Apoquindo: El desborde de un canal provocó una fuerte corriente de agua que arrastró autos y generó inundaciones en Las Condes, Santiago.
  • Temporal en Santiago: El incidente ocurrió en medio de tormentas que afectan la Región Metropolitana, con más de 140 milímetros de lluvia acumulados en dos días.
  • Operativo de emergencia: Bomberos de Santiago activó un acuartelamiento general para responder a las consecuencias del desborde.
Resumen generado por Thinkindot AI
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