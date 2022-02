"El 12 de junio se me cayó en los brazos un gran amigo, Julio Segura. Empecé a correr 500 metros hasta un camión de la Cruz Roja para salvarlo. Caían las bombas y me gritaban que volviera, pero seguí igual. Llegué y entre los asientos del vehículo vi a un sargento muerto. Quise encender el camión para llevar a mi amigo a Puerto Argentino pero no arrancó. Encontré unas gasas y, cuando volví para curarlo, ya no respiraba. Habíamos hecho la colimba juntos. No puedo olvidarlo"