El dramático testimonio de la novia de Brian Fernández por sus adicciones: "Veo su deterioro, es una lucha constante"

Brian Fernández 2.avif Brian Fernández fue desafectado de Colón. (Foto: Archivo)

Araceli explicó que Fernández ha estado luchando contra sus problemas de adicción durante los últimos tres años: “Por ejemplo ahora este mes, me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado. Es a voluntad”.

Al ser consultada por la familia de Brian, su pareja señaló: “Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con mas herramientas y más ganas que otros. Cuando me toco judicializarlo, me tocó hacerlo sola. Con respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. El necesita conciencia y voluntad”.

La pesadilla que vive Brian Fernández contada por su pareja

Durante la entrevista, Araceli contó: “Yo sé todo. Hoy me animó a hablar, pero ha pasado de todo. Hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población”.

“El consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (dealers). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después consumir, consume gran parte de la sociedad”.

Por último, agregó: “Yo estoy con él hace 8 años y vengo batallando hace 3 años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede, yo veo su deterioro. Es una lucha constante”, dijo emocionada.