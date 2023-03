Quién es Brian Fernández: el jugador de fútbol de primera que arruinó su carrera por adicciones

El club mexicano Necaxa lo compró a Racing en julio de 2018. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, esa operación se cerró en unos 700 mil dólares. Pasó por un club de la segunda división de Francia, otro de Chile.

En mayo de 2019, Fernández pasó a la MLS con el Portland Timbers a cambio de 12 millones de dólares a los Rayos.

Pero un viejo fantasma lo atrapó de nuevo; en julio de 2015, Fernández dio positivo a dos pruebas antidoping, ambas mientras jugaba con Racing; una por el torneo local y otra por la Copa Libertadores. Fue suspendido durante año y medio. La sustancia detectada en sus exámenes fue cocaína.

En octubre de 2019, el Portland Timbers anunció que el jugador entraría al programa de abuso de sustancias y salud conductual de la MLS (SABH por sus siglas en inglés).

En ese momento, Fernández dijo que no había vuelto a recaer en las adicciones, pero que quiso entrar al programa de manera voluntaria. "Pedí ayuda para no volver a caer en ciertas cosas que me han pasado en la vida. Me dijeron que había un lugar al cual yo podía ir. Nada. Agarré, le dije que sí, que hoy mismo quería ir. Y me fui. Y fue eso lo que pasó", contó a Olé.

Al mes fue desvinculado del club y se canceló su contrato a dos años por otro doping positivo.

El club Colón de Santa Fe decidió darle una nueva oportunidad. De la mano de Néstor Gorosito, el delantero fue sumando a la lista de jugadores. Pero las cosas no fueron como esperaba.

El jugador se ausentó a varios entrenamientos y estuvo “desaparecido” unos días, finalmente se supo que estaba en la casa de un familiar. Gorosito decidió no volverle a dar una oportunidad y quedó marginado de la nómina de jugadores de ese club.

Aseguran que apareció Brian Fernández tras varios días de búsqueda: estaría en su casa y en buen estado

Tras varios días de búsqueda, aseguran que el futbolista Brian Fernández apareció en la provincia de Santa Fe. Las alarmas se habían encendido luego de que se ausentara a varios entrenamientos de Colón y de que su auto apareciera vandalizado este lunes por la mañana en la vía pública.

Según informó el sitio digital Aire de Santa Fe, familiares de Brian Fernández aseguraron que “se encuentra en su domicilio, en buen estado”.

Durante su carrera, el jugador de 28 ha tenido varios episodios que generaron preocupación, todos ellos vinculados al consumo problemático de sustancias.

Misterio en Santa Fe: un reconocido futbolista de Colón desapareció y hallaron su auto desmantelado

Este lunes, un aviso a la Policía alertó sobre la presencia del auto abandonado del futbolista en Peñaloza y Doldán, en la provincia de Santa Fe. El vehículo no está a su nombre, pero es el que usaba el jugador del Sabalero.

Según reportaron medios de Santa Fe, el suegro del jugador se presentó ante las autoridades policiales para intentar retirar el vehículo, pero se lo impidieron por no contar con la documentación que acreditase la titularidad del mismo. El dominio estaría a nombre de una persona residente en Buenos Aires.

Al ser hallado, al auto la faltaba una rueda y tenía roto el vidrio delantero del acompañante, por lo que el interior estaba lleno de vidrios.