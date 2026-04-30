Florencia Peña recordó la gravísima denuncia de Viviana Canosa y fue letal: "La bancó..."

Fue allí que continuó planteando varios de los muchos interrogantes que aún no tuvieron respuesta en todo este año que ha pasado: "¿Qué credibilidad puede tener esa persona? ¿Y por qué hizo esa denuncia? ¿Por qué nadie le pregunta por qué hizo esa denuncia?"

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Y mientras insistió en por qué ningún periodista le consulta a Viviana Canosa sobre el tema, y siempre le preguntan a los famosos que ella denunció por supuesta pedofilia, Peña reveló que "hay mil hipótesis". Y mencionó una de ellas sostiene "que le pusieron plata, porque no podés tener un problema personal con todo un grupo de gente". Asimismo, la actriz remarcó que la ex colorada la ubicó en lugares a los que nunca fue. "Se equivocó. Al TC 2000 iba la negra (Vernaci) por el hijo que corre. Yo nunca pisé el TC 2000".

Además, aseguró que lo que hizo Canosa "fue grave". "Sobre todo para Lizy, que estaba con el tema de la adopción", agregó al tiempo que planteó: "Qué extrañeza que esa persona siga teniendo trabajo en los medios", justamente cuando este jueves a las 23 hs. Canosa debutará con su nuevo programa político en la pantalla de Canal 9 donde tendrá a Gustavo Sylvestre como primer invitado.

Sobre cómo quedó todo judicialmente, Florencia Peña confió: "Me consta que Lizy no la puede citar a ningún lado. Esta chica se escabulle. La bancó la Justicia chicos. Yo estoy segura de que alguien dijo 'vos hacé la denuncia, que nosotros después te cajoneamos'", analizó la actriz para explicar por qué no intentó demandarla judicialmente.

"Sí creo en el karma divino, y el karma se paga en vida", concluyó por último dejando todo en manos del destino.

Flor Peña y Viviana Canosa - captura Intrusos

Cuál fue la polémica denuncia de Viviana Canosa contra un grupo de famosos

En abril de 2025, Viviana Canosa quedó en el centro de una fuerte controversia tras presentar una denuncia judicial en los tribunales de Comodoro Py. La conductora apuntó contra un grupo de reconocidas figuras del espectáculo argentino, a quienes acusó de presunta implicación en una red de trata de personas con fines de abuso sexual de menores.

Según trascendió, entre los nombres señalados por Canosa se encuentran Lizy Tagliani, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci —conocida como “La Negra Vernaci”—, Costa, Damián Betular y Humberto Tortonese. De acuerdo a su presentación, estas personas habrían organizado encuentros privados en los que, siempre según la denuncia, se suministraban sustancias y se abusaba de adolescentes.

En el escrito judicial, Canosa, junto a su abogado, aseguró haber aportado distintos elementos como respaldo. Entre ellos, se mencionaron videos, fotografías, correos electrónicos y testimonios de seis presuntas víctimas, quienes se encontrarían bajo protección. Además, se habrían señalado locaciones específicas —como quintas— y eventos puntuales, entre ellos el TC 2000, que según su versión habrían sido utilizados como ámbitos de reclutamiento.

Canosa Viviana

La causa, que en un primer momento se manejó bajo secreto de sumario, quedó en manos de la fiscal Alejandra Mángano y del juez Ariel Lijo. Tiempo después, la propia Canosa se presentó para ratificar su denuncia en sede judicial.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Las figuras señaladas rechazaron de manera categórica las acusaciones y avanzaron en la preparación de acciones legales por calumnias e injurias. En ese contexto, en julio de 2025 se levantó el secreto de sumario y, según se informó, no surgieron pruebas concluyentes contra algunas de las personas mencionadas, como el caso de Lizy Tagliani.

Lejos de dar marcha atrás, Canosa se mantuvo firme en su postura y defendió su accionar público, dejando en claro su posición frente al tema. “…”, sostuvo en una de sus intervenciones, donde también cuestionó lo que describió como un supuesto “silencio mediático”.

Hasta el momento, y según la información disponible hasta abril de 2026, no se registraron avances públicos significativos en la causa. Mientras tanto, el caso continúa generando controversia, con posturas enfrentadas y un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.