Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a su esposa en un country de Salta

estoy-avergonzado-antes-del-veredicto-hablo-el-acusado-de-haber-matado-a-su-mujer-en-un-country-en-salta-foto-tn-VIN5SJY5ZFDQLHDBFEK2U2ZPAI “Estoy avergonzado”: antes del veredicto, habló el acusado de haber matado a su mujer en un country en Salta.

El mensaje del acusado antes de la condena

Antes de escuchar la sentencia, Figueroa tomó la palabra y se dirigió especialmente a sus hijos. “Son las tres personitas más importantes de mi vida”, expresó, visiblemente conmovido. También pidió que “puedan sanar” y habló del dolor que atraviesa a ambas familias.

“Que mis hijitos sepan que tuvieron un papá que los quiso siempre”, sostuvo en un mensaje cargado de emotividad, en el que también reconoció: “Sé que ya todo es pérdida”.

El condenado aseguró haber escrito cartas a la familia de la víctima para pedir perdón y agradeció a quienes hoy cuidan a sus hijos. Finalmente, cerró su intervención con un breve mensaje al tribunal: “Gracias por escucharme”.

mercedes-kvedaras-era-docente-universitaria-foto-gentileza-el-tribuno-QEMNVIX5KRBR5FVNX6XSCYEHSY Mercedes Kvedaras era docente universitaria (Foto: Gentileza El Tribuno).

Un fallo contundente

Con esta decisión, la Justicia salteña envió un mensaje claro frente a la violencia de género, al confirmar la pena máxima para el único acusado. El caso de Mercedes Kvedaras se suma a la lista de femicidios que siguen generando conmoción y reclamos de justicia en todo el país.