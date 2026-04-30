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Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a su esposa en un country de Salta

El tribunal consideró probado que se trató de un homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género, La Justicia sentenció al único imputado a la pena máxima.

José Jota Figueroa hizo uso de sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto. (Foto: gentileza Gente de Salta).

José "Jota" Figueroa hizo uso de sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto. (Foto: gentileza Gente de Salta).

La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a José “Jota” Figueroa por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, en un caso que conmocionó a toda la provincia. El tribunal consideró probado que se trató de un homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género, tras la ronda de alegatos.

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El fallo dispuso además que el condenado continúe detenido en la Unidad Carcelaria N°1 y suspendió el régimen de comunicación con los tres hijos menores que tenía con la víctima, al menos hasta que la sentencia quede firme en sede penal.

El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2023, cuando el cuerpo de Mercedes Kvedaras fue hallado dentro del auto familiar junto a su esposo, quien presentaba lesiones. La búsqueda se había iniciado luego de que familiares encontraran a los hijos de la pareja solos en la casa del barrio privado El Tipal.

La autopsia fue determinante: la víctima tenía más de 40 lesiones, signos de defensa y asfixia mecánica prolongada, elementos que llevaron a la Justicia a investigar el caso como femicidio desde un primer momento.

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“Estoy avergonzado”: antes del veredicto, habló el acusado de haber matado a su mujer en un country en Salta.

El mensaje del acusado antes de la condena

Antes de escuchar la sentencia, Figueroa tomó la palabra y se dirigió especialmente a sus hijos. “Son las tres personitas más importantes de mi vida”, expresó, visiblemente conmovido. También pidió que “puedan sanar” y habló del dolor que atraviesa a ambas familias.

Que mis hijitos sepan que tuvieron un papá que los quiso siempre”, sostuvo en un mensaje cargado de emotividad, en el que también reconoció: “Sé que ya todo es pérdida”.

El condenado aseguró haber escrito cartas a la familia de la víctima para pedir perdón y agradeció a quienes hoy cuidan a sus hijos. Finalmente, cerró su intervención con un breve mensaje al tribunal: “Gracias por escucharme”.

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Mercedes Kvedaras era docente universitaria (Foto: Gentileza El Tribuno).

Mercedes Kvedaras era docente universitaria (Foto: Gentileza El Tribuno).

Un fallo contundente

Con esta decisión, la Justicia salteña envió un mensaje claro frente a la violencia de género, al confirmar la pena máxima para el único acusado. El caso de Mercedes Kvedaras se suma a la lista de femicidios que siguen generando conmoción y reclamos de justicia en todo el país.

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