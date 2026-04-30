ANSES establece montos mínimos y máximos para jubilados: cuánto cobrarán en mayo

A pocos días de que comience el calendario de pagos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de ajustar los números que impactarán directamente en más de 7 millones de jubilados y pensionados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer cuáles serán los montos que los beneficiarios recibirán en el quinto mes del año.
Cuánto cobrarán en mayo los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).
A pocos días de que comience el calendario de pagos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de ajustar los números que impactarán directamente en más de 7 millones de jubilados y pensionados.
El nuevo esquema combina tres variables centrales: el haber base actualizado por movilidad, el bono extraordinario que sigue vigente y un mecanismo de compensación que garantiza un ingreso mínimo. Este último punto es el que más atención generó en las últimas horas, ya que define el dinero real que llegará al bolsillo.
El incremento de mayo se fijó en un 3,38%. Este porcentaje surge directamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo. La fórmula actual establece ajustes mensuales atados a la inflación. Esto significa que cada variación impacta de manera inmediata en los haberes.
Aunque el porcentaje puede parecer moderado, su efecto es acumulativo. Mes a mes, va modificando tanto los ingresos mínimos como los máximos del sistema previsional.
El elemento central del esquema de mayo es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Su impacto es directo: eleva el ingreso mínimo garantizado por encima del haber base.
Los números quedan así:
No todos los beneficiarios reciben el mismo monto de bono. Aquí aparece un punto fundamental que muchos pasan por alto.
El bono de $70.000 se paga completo únicamente a quienes cobran la jubilación mínima.
Para quienes superan ese haber pero no alcanzan el piso de $463.174,10, el sistema aplica un mecanismo proporcional.
Esto significa que:
En términos simples, nadie cobrará menos de $463.174,10, siempre que esté dentro del sistema contributivo.
Este esquema busca evitar distorsiones y mantener cierta equidad entre los distintos niveles de ingresos.
En el extremo opuesto, los jubilados con haberes más altos también recibieron el aumento del 3,38%, pero con una diferencia clave: no acceden a ningún bono.
El nuevo haber máximo quedó establecido en:
Este valor representa el tope que el sistema está autorizado a pagar. Se ajusta exclusivamente por la fórmula de movilidad.
Quienes se encuentran en este nivel:
Este límite funciona como referencia estructural del sistema previsional.
El modelo de liquidación para mayo combina tres niveles:
Este diseño busca equilibrar el impacto de la inflación sin generar saltos abruptos entre escalas.
El calendario de pagos tendrá una modificación leve debido al feriado del 1° de mayo, correspondiente al Día del Trabajador.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo