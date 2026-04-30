ANSES establece montos mínimos y máximos para jubilados: cuánto cobrarán en mayo

ANSES confirmó el bono de mayo para los jubilados

El elemento central del esquema de mayo es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Su impacto es directo: eleva el ingreso mínimo garantizado por encima del haber base.

Los números quedan así:

Haber mínimo (base): $393.174,10

Bono extraordinario: $70.000

Total asegurado: $463.174,10

Jubilados_ANSES

Quiénes cobran el total completo

No todos los beneficiarios reciben el mismo monto de bono. Aquí aparece un punto fundamental que muchos pasan por alto.

El bono de $70.000 se paga completo únicamente a quienes cobran la jubilación mínima.

Para quienes superan ese haber pero no alcanzan el piso de $463.174,10, el sistema aplica un mecanismo proporcional.

Esto significa que:

Se calcula la diferencia hasta llegar al monto mínimo garantizado

Se paga un bono ajustado a esa diferencia

En términos simples, nadie cobrará menos de $463.174,10, siempre que esté dentro del sistema contributivo.

Este esquema busca evitar distorsiones y mantener cierta equidad entre los distintos niveles de ingresos.

Qué pasa con las jubilaciones más altas

En el extremo opuesto, los jubilados con haberes más altos también recibieron el aumento del 3,38%, pero con una diferencia clave: no acceden a ningún bono.

El nuevo haber máximo quedó establecido en:

$2.645.689,40

Este valor representa el tope que el sistema está autorizado a pagar. Se ajusta exclusivamente por la fórmula de movilidad.

Quienes se encuentran en este nivel:

Reciben únicamente el aumento por inflación

No perciben refuerzos adicionales

Mantienen su posición dentro del esquema contributivo

Este límite funciona como referencia estructural del sistema previsional.

Cómo queda el esquema completo de pagos

El modelo de liquidación para mayo combina tres niveles:

Jubilación mínima con bono completo

Jubilaciones medias con bono proporcional

Jubilaciones máximas sin bono

Este diseño busca equilibrar el impacto de la inflación sin generar saltos abruptos entre escalas.

Jubilados y pensionados: calendario de pagos de mayo 2026

El calendario de pagos tendrá una modificación leve debido al feriado del 1° de mayo, correspondiente al Día del Trabajador.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo