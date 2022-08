El nuevo sponsor de Boca: se definió la marca que aparecerá en su camiseta

image.png

Cuál es el nuevo sponsor de Boca

Se trata de DirecTV pero contrariamente a lo que se creería, la empresa de televisación se ubicaría en las mangas o en la espalda de la camiseta y no en el frente. Le gano la pulseada a otra empresa de TV como HBO.

image.png

La decisión de la dirigencia es no poner una marca en el pecho salvo que llegue una oferta cuantiosa en lo económico, hecho que aún no ocurrió. Pero esto no termina acá, ya que Boca también cerrará una publicidad con una casa de apuestas para que aparezca en el short.

El club conversó con Codere, Bet Warrior y otras empresas similares. Por el momento no hay definición. Por otro lado, Boca podría cerrar un acuerdo publicitario con ESPN para que transmite sus partidos amistosos de pretemporada.