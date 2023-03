Didier Deschamps reveló cómo fue la baja de Karim Benzema del Mundial de Qatar y el delantero lo trató "payaso". 

Y añadió: "Yo perdía a un jugador importante y él estaba fastidiado. El diagnóstico de nuestro médico coincidía con el de Madrid. ‘Está muerto’, me dijo. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En un comunicado en su red social expresaba su decepción por tener que rendirse, pero justificaba esta elección en su preocupación por pensar en el equipo. Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando le dejo, le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, lo entiendo y lo respeto".

Cuando Le Parisien le comentó a Deschamps que el 15 de diciembre Benzema volvió a jugar, respondió: "Jugó treinta minutos de un partido de entrenamiento. ¿De verdad crees que es comparable a la intensidad de una semifinal de la Copa del Mundo? A pesar de su talento y estatus, que nadie ha desafiado nunca, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? Karim mismo me dijo que no habría estado listo".

Deschamps, sin embargo, negó que existiese malestar en el grupo con el madridista: "Ningún jugador estaba contento con su marcha, como se escuchó o se pudo leer. Karim también lo sabe. No sé quién difunde esos rumores. Ya ni siquiera es controversia, es malicia. Si aparecían las sonrisas no era porque Karim nos hubiera dejado, sino porque el equipo estaba ganando".

Deschamps dijo que volvió a llamar a Benzema después de su renovación como técnico de Francia. "Tuvimos una larga charla y le pregunté por su disposición a volver. Me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional. No me preguntes por sus argumentos. A él le corresponderá comunicarlos o no".

karim.png

Benzema trató de "payaso" a Deschamps

Pocas horas después de la entrevista de Deschamps, Benzema reaccionó en su cuenta de Instagram compartiendo extractos de sus respuestas y agregó "Pero qué atrevido", con un emoticon de payaso.