El insólito posteo de Karim Benzema tras perder los Premios The Best 2022

The Best se elige desde agosto de 2021 hasta diciembre del 2022 y para Benzema sus números han sido de los mejores del planeta fútbol. En esa etapa anotó 63 goles y dio 21 asistencias, además de ganar todos los títulos importantes con la Casa Blanca y siendo la figura.

Los títulos y premios de Karim Benzema en la etapa de votación de The Best

Balón de Oro

Campeón de la UEFA Nations League con Francia

Campeón de la UEFA Champions League

Campeón de la Liga

Campeón de la Supercopa de España

Campeón de la Supercopa de Europa

Campeón del Mundial de Clubes

Goleador de la UEFA Champions League

Goleador de la Liga

Goleador de la Supercopa de España

Mayor creador de situaciones de gol en la Liga

Mayor creador de situaciones de gol en la Champions League

Mejor jugador de Europa

MVP de la Champions League

MVP de la Liga

Premios Alfredo Di Stefano en la Liga

Mejor jugador del mundo para Globe Soccer

