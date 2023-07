Dolor en River: un reconocido hincha perdió la vida de la peor manera

El hincha de River, conocido por su perfil en Twitter @riv_7i7, tomó una trágica decisión que ha dejado a los "Millonarios" en estado de shock. Según personas cercanas a la víctima, el perfil había sido creado en las redes sociales para divertirse y expresar su pasión por River y el fútbol. Sin embargo, lamentablemente, esto llevó a un desenlace devastador.

image.png

La hermana del hincha de River confirmó el fallecimiento

Camila, hermana del hincha de River que decidió quitarse la vida, ingresó a su cuenta de Twitter y confirmó la noticia. "Buenas noches soy Camila, mi hermano manejaba esta cuenta. Lamentablemente decidió quitarse la vida el sábado pasado y estoy pasando el peor momento de mi vida, nunca imaginé algo así. El único consuelo que me queda es pensar que se reunió con mis padres y que me van a dar fuerzas desde arriba. Hoy tengo que dar esta noticia a su grupo de amigos y a sus redes sociales y realmente no caigo. Espero que puedan recordarlo con mucho afecto y como el que siempre fue, un pibe bueno, cariñoso y de un corazón gigante. Gracias”, contó en las redes sociales.

hinchariver1.JPG

hinchariver2.JPG

Desde la cuenta oficial de River, respondieron a ese posteo: "QEPD y mucha fuerza, Camila. Recuerden que ante cualquier tipo de crisis de salud mental pueden contactarse con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y GBA) y desde todo el país al 0800 345 1435. Es personal, confidencial y anónimo".