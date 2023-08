El fuerte mensaje de Sánchez a Marcelo tras la grave lesión que sufrió en Argentinos Juniors - Fluminense

Con respecto a su recuperación, Sánchez: “Al principio hubo mucho dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo. Ahora hay que esperar que se deshinche para hacer otros estudios y determinar cuán operarme”.

El futbolista de 29 años también agradeció la gran cantidad de mensajes que recibió en las últimas horas y aseguró que “hay que tener paciencia, es solo una cuestión de tiempo”. En tanto, declaró: “Ya me pasó con otras lesiones. Cuando quiera acordarme, voy a estar de nuevo en una cancha”.

En relación al apoyo de sus compañeros, Sánchez confesó parte de su charla con Gabriel Milito y reconoció que quieren dedicarle el pase a cuartos de final en la Copa Libertadores. “El apoyo de todos me dio fuerzas. Me dijo que estaba muy dolido. Me van a usar para ir con todo por la clasificación”, concluyó entre risas.

El momento de la lesión de Marcelo a Luciano Sánchez