El espectacular look que eligieron Antonela Roccuzzo y Lionel Messi para los Premios The Best

Se está llevando a cabo en Zurich, Suiza, la entrega de los Premios The Best 2023, la gala donde la FIFA reconoce a los mejores jugadores del último año, y no podía faltar la presencia de Lionel Messi junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, quienes se llevaron todas las miradas en la "green carpet", con el espectacular look que escogieron para la ocasión.