Habló el diputado kirchnerista que presentó un proyecto para eliminar los descensos: "Lo redacté en 15 minutos"

"Esto es un tema que se viene discutiendo mucho en la AFA con los dirigentes de los clubes argentinos. Se viene discutiendo la posibilidad de un torneo de 30 equipos para el año que viene", comenzó diciendo el diputado Casaretto.

"Hablé con algunos dirigentes y me pareció razonable la idea, por eso presenté un proyecto de resolución, declarando 'de interés' el eventual torneo de 30 equipos que deberá resolver la AFA y la Asamblea de la AFA. Esto no es algo que va a resolver el Congreso", aclaró Casaretto.

Paulo Vilouta, conductor del programa, le consultó al diputado el motivo por el cual consideraba relevante este tema, dado que el Congreso y la política tienen asuntos de mayor relevancia para tratar. "Como a vos, Pablo, te gusta opinar, yo como diputado nacional también puedo hacerlo, esto es algo que redacté en 15 minutos", respondió Casaretto.

"Hay cuestiones que son permanentes. Número uno: el torneo de 30 equipos no lo invento yo, lo está discutiendo la dirigencia deportiva de la AFA. Número 2: la posibilidad de armar dos zonas de 15 equipos y que por este año no haya movilidad deportiva en términos de descensos, tampoco lo invento yo, lo están discutiendo los dirigentes del fútbol", continuó diciendo Casaretto.

Además, el diputado añadió: "Sobre esa base, yo estoy de acuerdo y lo expreso. Opino y los dirigentes reciben la iniciativa, que ayer le mandé al Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y que después le mandé al presidente de Patronato, que no sabía nada sobre mi propuesta".

tapiaa.jpg

"Yo soy el primero en llegar al Congreso y el último en irme. ¿Sabés cuánto tiempo me llevó hacer esto? 15 minutos", declaró el diputado, confeso hincha de River.

Una de las dudas que surgen en torno a este proyecto es si el interés del diputado pasa por "salvar" a Patronato del descenso. "Yo soy hincha de River, lo acompañé a varias copas, hasta a Japón, pero apoyo a mi equipo de Entre Ríos, que es Patronato de Paraná, aunque no soy hincha, expreso Casaretto que despejó el interrogante del periodista.

"Yo hago esto porque creo que es conveniente. La AFA cambió los torneos en 2019, 2020 y 2021. Yo vi cambiar las reglas de juego todo el tiempo en el fútbol argentino", agregó Casaretto.

"El Chiqui Tapia recibió mi propuesta y no me contestó, hoy lo voy a llamar. Igual, esto es un tema que se discute en la Asamblea de la AFA. Yo acerco mi opinión, como cada uno puede acercar la suya, pero no va a ser el Congreso el organismo que resuelva como se organiza el torneo", detalló.

Para cerrar, Casaretto aseguró estar ligado al deporte desde hace décadas, considerándose deportista amateur y contando que es dirigente de importante club de básquet. "Participo de la vida del deporte, voy a Mundiales, Juegos Olímpicos, Copa América...", añadió.

"Si a alguno le gustan los torneos con muchos participantes, en la primera mitad del año tendrían un torneo de 30 equipos. Si a alguno le gustan los torneos con pocos participantes, va a haber uno de 20, que sería compatible con las grandes ligas del mundo", sentenció el diputado.

La entrevista completa de Paulo Vilouta a Marcelo Casaretto