Chula no ocultó su angustia al hablar de lo que definió como una asociación ilícita montada dentro de su propio emprendimiento. “No sé desde cuándo venían haciendo esto, pero no puedo sentir otra cosa que una gran decepción”, expresó. Y aunque confesó su tristeza, también se mostró firme en su convicción de no perder la confianza en el resto del equipo: “Muchos son muy laburadores, muy buena gente. Jamás morderían la mano del que les da de comer”.