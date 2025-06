Lo más insólito es que, pese al tamaño del monto, el músico asegura no recibir una respuesta clara del organismo: “Aysa no me sabe explicar cómo tengo que pagarles y además no me quieren hacer un descuento que a mí me resulte. Cuando me dicen el importe final es tan grande que uno no quiere pagar”, expresó con honestidad brutal.

Lejos de victimizarse, Levinton cerró con una mezcla de humor e incertidumbre: “Yo creo que estamos jugando un tira y afloje y creo que a Isa le va a convenir algún tipo de arreglo. De hecho, si me están viendo en esta entrevista…”, lanzó a cámara, apelando casi en tono de súplica.