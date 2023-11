Jorge Almirón rompió el silencio: el mensaje con el que se despidió de Boca

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados, es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa, pero estoy convencido de que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor.

¡Gracias, fuerza y vamos Boca!

Los motivos de la renuncia de Almirón y la frase con la que cerró su ciclo en Boca

Horas después de la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, Jorge Almirón presentó su renuncia a la dirección técnica de Boca. Tras regresar a Argentina, el entrenador tuvo una charla con el plantel y con el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, a quien le comunicó su decisión.

“Gracias por ilusionar nuevamente a la gente de Boca. Es vergonzosa la posición en el campeonato. Hay que ganar la Copa Argentina”, fueron sus palabras, según informó el periodista Diego Monroig.

Luego de esto, Jorge Almirón le pidió tener una charla privada a Juan Román Riquelme en la que le anunció que daría un paso al costado. “Esto no da para más”, habría expresado. El Vicepresidente quedó en shock por la decisión y le pidió que la repiense, pero el entrenador se mantuvo firme.

El director técnico de la Reserva, Mariano Herrón, será el director técnico interino de Boca, y tendrá la misión de lograr la clasificación para la Copa Libertadores de 2024.

Está claro que, tal como lo dijo el propio técnico en la conferencia de prensa, perder el duelo en el Maracaná implicó que se "derrumbe un sueño" y en tanto una derrota difícil de procesar.

Pero lo que finalmente parece haber inclinado la balanza de Almirón para su adiós es el clima que se vivió puertas adentro del vestuario después del 1-2 con el Flu.

Según lo que pudo averiguar TyC Sports, hubo reproches de los jugadores al DT por el planteo con el que Boca salió a la cancha, sobre todo en el primer tiempo, y las extrañas modificaciones que realizó en el complemento.

De hecho, el enojo de Nicolás Figal al ser reemplazado por el paraguayo Bruno Valdez quedó en evidencia frente a las cámaras de la transmisión oficial.

Según cuentan en el seno del club, esta tensión, fuertes cruces y rispideces que se vivieron minutos después de la derrota terminaron de quebrar la relación entre los futbolistas y el técnico, lo que llevó a Almirón a darse cuenta que no había mucha luz en el camino a futuro y que no tenía sentido forzar su estadía.

El ciclo estaba cumplido, y por eso decidió dar el portazo.