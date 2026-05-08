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"Que la ambición supere al...": la fuerte frase de Coudet tras el agónico triunfo de River

River sufrió más de la cuenta en Venezuela, pero se trajo tres puntos vitales para quedar a un paso de los octavos de la Copa Sudamericana. ¿Qué dijo Eduardo Coudet después del partido?

Que la ambición supere al...: la fuerte frase de Coudet tras el agónico triunfo de River

River dio un paso fundamental en su camino continental, aunque no estuvo exento de sufrimiento y polémica. Con un gol agónico de Maximiliano Salas, el equipo de Núñez se impuso por 2-1 ante Carabobo y quedó a las puertas de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Eduardo "Chacho" Coudet brindó una conferencia de prensa cargada de definiciones, donde no ocultó su malestar con el arbitraje y dejó un mensaje motivacional para lo que viene.

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El trámite del partido estuvo marcado por la paridad forzada en el cierre, pero Coudet fue tajante al analizar el desarrollo global. “En el primer tiempo creo que podríamos habernos ido ganando por tres goles, solo nos patearon el penal. El arquero de ellos fue claramente la figura del partido. Nos llevamos lo que vinimos a buscar justamente, que eran los tres puntos", afirmó el técnico, subrayando que su equipo siempre mantuvo la postura de buscar la victoria.

Qué dijo Eduardo Coudet sobre la expulsión y el penal contra River

Uno de los puntos más calientes de la noche fue la actuación del juez paraguayo Derlis López. El entrenador de River se mostró visiblemente disgustado por las decisiones que complicaron el partido en el tramo final. “Para mí no es roja ni penal para ellos. El jugador de Carabobo le pegó a Juan Cruz (Meza)“, disparó el DT, cuestionando la jugada que terminó con la expulsión de Santiago Beltrán y el empate transitorio del conjunto local.

A pesar de la adversidad, el "Chacho" valoró la convicción de sus futbolistas para no rendirse ante el escenario adverso. Para cerrar su análisis del encuentro, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los hinchas: “Que la ambición de querer ganar supere el miedo de perder”. Según el técnico, esa mentalidad fue la que permitió que River encontrara el gol de la victoria incluso estando con un hombre menos.

Cómo fue el desempeño de Matías Viña como arquero improvisado

Uno de los momentos más curiosos y tensos de la noche se dio cuando Matías Viña tuvo que ocupar el arco tras la expulsión de Beltrán. Ante la falta de cambios, el defensor uruguayo se puso los guantes para defender la ventaja en los últimos minutos. Coudet reveló la intimidad de esa decisión en el campo de juego.

“Lo vi muy bien a Viña. Había dos o tres candidatos para atajar, pero había que pedirlo eh...", bromeó el técnico. Además, explicó el ajuste táctico de emergencia que realizó para proteger al improvisado guardameta: “Metimos a Germán Pezzella cerca, ya que Matías no estaba tan acostumbrado al juego aéreo, y lo hizo bien". La solidez defensiva en esos instantes finales fue clave para sostener el resultado positivo.

Cuándo juega River contra San Lorenzo por el Torneo Apertura

Con la clasificación sudamericana encaminada, el foco de River vira rápidamente hacia el plano local. El próximo desafío será de máxima exigencia: el clásico ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. Este duelo de playoff definirá quién sigue en carrera por el título doméstico, y Coudet sabe que no hay margen de error.

“Todavía no estamos en la siguiente fase (de la Sudamericana), vamos a ir mejorando día a día y ahora pensamos en el próximo partido de playoff. Va a ser un duelo definitorio, queremos llegar con todo a disposición y tratar de hacer un buen partido”, concluyó el entrenador. River buscará revalidar su buen presente y aprovechar el envión anímico del triunfo en Venezuela para superar al Ciclón en una serie que promete ser apasionante.

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