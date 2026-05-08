Moria Casán reveló un dato inédito de su experiencia laboral con Marcelo Tinelli: "Jamás..."

"Trabajé casi 10 años en el jurado y nunca, jamás en todo el tiempo que estuve ahí, me dijo por qué lado tenía que ir", reconoció la One, quien fue una de las figuras del jurado del Bailando en varias de sus ediciones.

Y agregó al respecto: "Marcelo nunca me dijo voy a decir esto, vos decís esto otro. Todo lo contrario. Cuando me llamó, dijo que me contrataba para que fuera yo, para que hiciera lo que quisiera".

"Imaginen que en todos los años que trabajamos juntos, me reuní con él únicamente para firmar los contratos. No hubo bajada de línea, nada", cerró la diva elogiando la confianza y libertad que le dio el conductor a la hora de destacarse al aire al igual que al resto del grupo de trabajo.

Esto se da luego de las declaraciones de José María Listorti que generaron polémica en Pop Radio donde contaba que en los años que estuvo en VideoMatch no podía aparecer en otro programa, que el propio actor salió después a aclarar y hasta mantuvo una charla privada con el conductor.

"Jamás nada de lo que dice Listorti puede caerme mal. Lo amo. Es lo que hacen todos los canales hoy en día con las exclusividades de sus figuras", aclaró luego Marcello Tinelli vía X bajando el tono por completo a la polémica que se instaló.

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La charla que tuvieron José María Listorti y Marcelo Tinelli tras la polémica

"Nunca podíamos ir a los programas, yo a lo de Susana no fui nunca y trabajabando en Telefe eh. No hacíamos notas, publicidades tampoco. ¿La imagen tuya va a salir en otro canal? me acuerdo que me dijo", disparó José María Listorti en declaraciones radiales.

Ese recorte en redes de la entrevisa generó un enorme revuelo por la crítica del actor y humorista a Tinelli, con quien trabajó mucho tiempo. Luego en una nota con Desayuno Americano (América Tv) y aclaró sus palabras: "Cuando vi el corte que hicieron en la radio y lo vi en los portales dije: claro, a Marcelo le va a caer como el cu..", comenzó.

"Trabajar con Marcelo tiene diez mil cosas a favor y la única cosa en contra que podemos contar es esta: no poder hacer notas, porque los actores vivimos de la prensa", dejó en claro Listorti.

Ante el revuelo que generaron sus dichos, Listorti comentó que el propio Marcelo Tinelli se contactó con él enviándole ese video y contó detalles de la charla en privado.

"Hoy hablé porque me mandó el recorte. No se enojó para nada. Una de las cosas que me dijo por mensaje fue: yo la verdad no me acuerdo y disculpame si te hice sentir mal con estas cosas", comentó.

"Y yo le dije no es reproche para nada, es un comentario que hicimos y de contar que antes socialmente no se podía mostrar nada y ahora se muestra todo, simplemente ese paralelismo", cerró José María aclarando la polémica.