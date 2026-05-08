¡Sin filtro! Juana Repetto habló de la salud de su bebé y contó la verdad de su separación de Sebastián Graviotto

Sin embargo, una de las respuestas que más repercusión generó fue cuando habló de cómo transita la maternidad tras el final de su relación con Sebastián Graviotto. En ese momento, Juana sorprendió al reconocer que se siente más cómoda criando sola que estando en pareja.

“Hay dos tipos de mamás solteras en mi vida”, comenzó diciendo. “La madre soltera por elección, la decisión que me hizo convertirme en madre. Después, madre soltera por separada”, explicó antes de lanzar una reflexión que rápidamente llamó la atención en redes: “Me cuesta menos maternar sola que acompañada”.

Más adelante, profundizó sobre su forma de criar y admitió que le cuesta delegar o negociar ciertas cuestiones vinculadas a la crianza. “Me gusta tener todo bajo control y tengo una visión de la crianza bastante concreta. Estoy convencida de lo que elijo para criar a mis hijos, por eso capaz me cuesta negociar un poco más”, expresó.

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De todos modos, reconoció que hay un aspecto de esta nueva dinámica familiar que todavía le genera angustia: tener que compartir tiempo con el padre de sus hijos. “Me cuesta mucho más ahora que tengo que compartir los chicos. La parte de compartir a los hijos con un padre me cuesta. Cuando se van y tengo una semanita libre, yo lo sufro. Disfruto mucho más cuando están conmigo”, confesó con total vulnerabilidad.

Como era de esperarse, muchos usuarios también quisieron saber cuáles fueron los verdaderos motivos de la ruptura con Sebastián Graviotto y si existió una infidelidad. Frente a las especulaciones, Juana fue categórica y negó cualquier traición.

“No hubo traición”, aseguró. Luego explicó cómo el desgaste de la convivencia y las ausencias terminaron afectando la relación. “Nos separamos de verdad porque nos estábamos llevando muy mal. Él viaja un montón y cuando volvía sentía que se me iba todo al demonio”, relató.

Incluso reveló que llegó un punto en el que ya no toleraba la convivencia cotidiana. “Me empezó a pasar que sentía que me molestaba todo lo que hacía”, admitió.

Finalmente, sostuvo que la separación terminó siendo la mejor decisión para ambos. “Nos dimos cuenta de que íbamos a estar mejor cada uno por su lado y así fue”, afirmó. Y volvió a remarcar: “No hubo infidelidad, y si sucedió, no fue el motivo de la separación”.

Además, también habló del cansancio físico y emocional que atraviesa actualmente con un bebé de apenas dos meses. Cuando le preguntaron si tenía ganas de volver a salir o recuperar algo de vida social, respondió sin filtros: “Hoy estoy con un bebito de dos meses, estoy muy cansada y siento que no me da el cuero, no me quiero dormir tarde”. Aunque aclaró que más adelante le gustaría volver a darse más espacios personales: “Pienso que esta vez voy a querer salir un poco antes”.

Así, una vez más, Juana Repetto eligió mostrarse auténtica y sin idealizaciones, compartiendo una mirada íntima sobre la maternidad, la separación y los desafíos emocionales que enfrenta en su presente.

Juana Repetto y sus tres hijos

Por qué recientemente Juana Repetto apuntó contra su ex Sebastián Graviotto

El nombre de Juana Repetto volvió a quedar en el centro de la escena días pasados luego de que en En Puro Show (El Trece) compartieran un fragmento de su streaming que rápidamente generó repercusión. Tal como remarcó Pampito al presentar el tema, la actriz se mostró completamente sincera y terminó ventilando varios aspectos muy íntimos de su vida personal y familiar.

Durante la charla, Juana recordó cómo transitó los últimos meses de su vínculo con Sebastián Graviotto, dejando en claro que la separación ya estaba decidida mucho antes de quedar embarazada nuevamente. “Yo estaba recontra separada. Nos habíamos separado hace tres meses”, lanzó sin vueltas.

A medida que avanzó el relato, la actriz explicó cómo terminó sucediendo el embarazo y sorprendió con la naturalidad con la que abordó el tema. “Sucedió que tenía unas birras encima y bueno, pasó. Siempre estuve convencida de la separación”, reconoció.

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Además, se refirió a la poca presencia de Graviotto durante gran parte de la gestación debido a sus compromisos laborales y viajes constantes. “Viaja un montón. Yo estuve sola. Estaba empezando la temporada, él se fue en invierno, volvió, fuimos juntos a una ecografía y después se fue a Japón”, detalló.

Ese escenario también influyó en cómo vivió la llegada de su hijo y el momento del parto. Según explicó, después de atravesar otras maternidades, sentía cierta incomodidad con la idea de compartir un momento tan íntimo con alguien con quien ya no estaba en pareja. “Después de haber tenido dos chicos me sentía muy incómoda con tener que hacer todo el trabajo de parto con él no estando en pareja. En algún punto, creo que el momento de la cesárea me daba igual, no me importaba si él estaba o no”, expresó.

Por último, Juana Repetto reveló cómo terminó resolviéndose esa situación y dejó en claro que lo tomó con total tranquilidad. “Él decidió no venir por su laburo y yo entré con mi mamá. Ni me angustió ni no me angustió”, concluyó.