Juan Román Riquelme explicó el motivo por el cuál eligió a Jorge Almirón como DT de Boca

El pedido de Riquelme a los hinchas: "Que la gente no se deje enloquecer"

En otra parte, Juan Román Riquelme les dedicó unas palabras especiales a los fanáticos, pidiendo que "no se dejen enloquecer" en el inicio de la Copa Libertadores.

"No pensaba que en tres años íbamos a lograr tantas cosas. Cuando decido volver al club lo logro por la gente que votó, es por culpa de ellos. Los últimos años los hinchas de Boca no la estábamos pasado bien. Estábamos cansados. En tres años somos el club que más títulos ganó, han debutado 35 chicos y tengo la suerte que, además de trabajar, soy hincha del club. Le pido a la gente que no se deje enloquecer", declaró el ídolo del Xeneize.

Las mejores frases de la entrevista a Juan Román Riquelme