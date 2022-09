La sensación en el vestuario local era de desconsuelo, enojo, pesadumbre. El clima reflejaba una fuerte decepción y desilusión, acorde a la derrota, que aleja al Fortín de la gran final.

"El análisis lógicamente es negativo, no era el resultado que esperábamos, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, sabíamos que podía pasar esta situación. Adentro se vio un partido muy difícil, no le pudimos agarrar nunca la mano, ellos juegan muy bien, con jugadores de muchísima jerarquía", comenzó diciendo Jara, uno de los mejores jugadores de Vélez en esta temporada.

A la hora de explicar la diferencia tan abultada en el marcador, Leo Jara, declaró: "Flamengo tiene mucha más jerarquía que River". Lo cierto es que, desde el juego hasta los nombres que integraban la nómina del equipo visitante, la diferencia era muy marcada.

Por otra parte, Jara remarcó "el poder económico" de la liga brasileña y puntualizó en Flamengo. "Ellos traen jugadores de Europa, que tal vez hace dos años estaban jugando finales de Champions. Es muy difícil contrarrestar eso. Aunque nosotros vamos a ir a la revancha con todo", expresó.

Además, sin vueltas, el futbolista admitió: "Lo sufrimos, no nos encontramos en partido en ningún momento, pero quedan 90 minutos. Va a ser difícil, pero sabemos que tenemos que dejar bien parado a Vélez allá" y añadió: "Va a ser un partido en el que tenemos que estar al 200%, no esperábamos este resultado, no esperábamos irnos así a definir a Brasil, pero es lo que nos toca. Hay que trabajar, hay mucho por corregir, pero la serie no está cerrada más allá del resultado".