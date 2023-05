El futbolista argentino tuvo un gran éxito en Twitch, logrando medias de entre 20.000 y 40.000 espectadores a diario. Sin embargo, después de un corto período de tiempo, ha decidido cambiar de plataforma y centrarse más en YouTube.

image.png Otra fuerte decisión del Kun Agüero que dejó a todos helados

El Kun Agüero dijo que quiere mostrar más su vida y lo que hace en sus videos, especialmente si viaja a otros países. Además, ha recibido una oferta interesante para hacer un tipo de video en YouTube.

"No es una cuestión de plataformas, no me voy a Kick. Simplemente estaré más por YouTube", dijo Agüero. "No tengo un contrato con Twitch, por lo que puedo hacer otras cosas en otras plataformas como YouTube".

Agüero continuará con su equipo de esports KRÜ y su proyecto Kunisports. Además, seguirá emitiendo en Twitch, aunque con menos frecuencia, ya que su enfoque principal estará en YouTube.

Aunque el futbolista tendrá menos tiempo para hacer streaming en Twitch, los fanáticos pueden seguir viéndolo todos los domingos en Kunisports en la plataforma de streaming.