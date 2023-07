Sigue sumando problemas: Sebastián Villa intimará otra vez a Boca

image.png

Recientemente, Villa fue sondeado por un club de Arabia Saudita. Ahora, se está preparando para enviar una carta documento exigiendo ser reincorporado al grupo de entrenamiento y tener la oportunidad de disputar partidos. Si esto no ocurre, se consideraría en libertad de acción. No obstante, el club mantiene su posición de que la decisión de no convocarlo es exclusivamente del técnico y que le han proporcionado todas las herramientas necesarias para que continúe su entrenamiento.