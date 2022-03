Grave denuncia por acoso a una jugadora de 13 años de Argentino de Quilmes: los repugnantes chats

https://twitter.com/ovacion24/status/1503404387401715716 Grave: despidieron a dos entrenadores del fútbol femenino de Argentino de Quilmes por acosar a varias de las juveniles futbolistas. pic.twitter.com/qkB1Yy6lrM — Ovación24 (@ovacion24) March 14, 2022

"La mamá de esta chica me manda mensajes y también mi hija me escribe contando cosas de lo que les decían. "Me gustaría ser doctor para poder tocarte" o "Decime si tenes colaless", explicó quien brindó su apoyo a la parte denunciante que agregó: “Hablamos con otras madres y le mandamos mensaje al coordinador de la parte femenina del club. Una de las jugadoras le mandó mensajes antes que yo, la nena no quería hablar, tenía miedo lo que le iba a decir la mamá. Tiene 13 años. Esa noche habló con la mamá, al otro día hicieron la denuncia. El coordinador habló con AFA para saber cómo llevar a cabo la denuncia, mañana lo hará como institución. Recién hoy mandaron un mensaje al grupo que tenemos explicando, muchas personas no lo sabían. Empezamos a compartir y se enteraron los papás, querían ir a las casas”.

El comunicado de Argentino de Quilmes

Desde la Comision Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Gimenez, Dt sub16, y Diego Gimenez, Dt sub 14, han acosado mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institucion.

Desde la Comision Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Gimenez, Dt sub16, y Diego Gimenez, Dt sub 14, han acosado mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institucion. Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento.

Se los ha expulsado de su cargo y tienen la entrada prohibida al club. Nos chocamos con una circunstancia que no esperabamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten, seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino.