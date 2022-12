Mundial Qatar 2022: "Dibu" Martínez reveló los motivos detrás de su particular look

La palabra del "Dibu" Martínez

"Fue un sufrimiento, presionaban muy alto, teníamos un partido controlado y un rebote, algo que no esperábamos, fue un baldazo de agua fría, pero gracias a Dios pude ayudar (al equipo) en el final", reconoció el jugador del Aston Villa, de Inglaterra, sobre su última atajada.

Cuando Argentina ganaba 2 a 0, un infortunado gol de Enzo Fernández en contra, tras un remate del ingresado Craig Goodwin, le puso al partido una cuota de dramatismo inesperada.

El jugador, de 30 años, reconoció que "terminamos sufriendo, pero es ahí donde se ve el equipo" y sobre la atajada de los últimos minutos "se la dedico a los hinchas". Una de las figuras de la Scaloneta destacó que "hay que soñar en grande".

Por último, consultado por su particular look, el arquero reconoció que fue una apuesta con el "Huevo" Acuña, Germán Pezzella y Guido Rodríguez. "Gracias a Dios se cumplió y no les fallé", reveló sin entrar en detalles.

La atajada del "Dibu" Martínez que se gritó como un gol