Por qué Kobe Bryant recibió el apodo de Black Mamba

Fue en ese momento cuando se llamó a sí mismo Black Mamba, como un alter ego para hacer frente a las distintas reacciones. El daño a la imagen de Bryant estaba hecho, perdió patrocinadores e incluso su esposa Vanessa solicitó el divorcio, aunque posteriormente retiró esa demanda.

Black Mamba 11.jpg "Tenía que organizar las cosas, así que creé a 'Black Mamba'", llegó a reconocer Kobe Bryant sobre el apodo que se creó.

Black Mamba, un alter ego inspirado en Kill Bill

Inspirado por el nombre en clave de un asesino mortal en la película Kill Bill, de Quentin Tarantino, la Mamba Negra adoptó el apodo para separar su vida dentro y fuera de la cancha. Incluso en una entrevista de 2015, dijo sobre el animal que inspiró el nombre: “Cuando entro en esa cancha, me convierto en eso. Soy esa serpiente asesina. Estoy frío como una piedra”. Y agregó: "El nombre Kobe Bryant traía consigo muchas emociones negativas. Me dije: 'si creo esta otra personalidad, cuando esté jugando me dicen así, se separa todo lo personal'. Así que no estás viendo a Bruce Banner, estás viendo a Hulk", confesó Kobe en 2014.

"Escuchaba todo lo que la gente decía, todo. Era como un lugar que era mi refugio y ahora estaba siendo bombardeado por todo lo que dice la gente. Tenía que separarme de eso. Sentía que había tantas cosas pasando al mismo tiempo. Tenía que organizar las cosas, así que creé a 'Black Mamba'".

La creación de la marca Mamba

Tiempo después, Nike se asoció con Bryant y Los Angeles Boys and Girls Club para lanzar una liga de baloncesto juvenil, llamada Mamba League, para que varios chicos y chicas puedan tener acceso gratuito al deporte.

Bryant luego creó la Academia de Deportes Mamba para brindar entrenamiento atlético y de estilo de vida más amplio a los jugadores en todos los niveles. El día del accidente, iba camino a un partido de la Academia Deportiva Mamba.

Nike también celebró un "Día de la Mamba", en honor a su retirada en 2016, y cuando murió, emitió un comunicado que decía: “Era un miembro querido de la familia Nike. Lo extrañaremos mucho. Mamba para siempre”.