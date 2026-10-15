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INMENSO DOLOR

El desgarrador llanto del padre Agostina Vega con Moria Casán al recordar a su hija: "Es durísimo"

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, no pudo evitar quebrarse al aire con Moria Casán al pedir Justicia por el crimen de su hija en Córdoba.

15 oct 2026, 12:55
El desgarrador llanto del padre Agostina Vega con Moria Casán al recordar a su hija: Es durísimo

El desgarrador llanto del padre Agostina Vega con Moria Casán al recordar a su hija: "Es durísimo"

El desgarrador llanto del padre Agostina Vega con Moria Casán al recordar a su hija: Es durísimo

El desgarrador llanto del padre Agostina Vega con Moria Casán al recordar a su hija: "Es durísimo"

El caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en mayo en Córdoba tras aparecer su cuerpo en un campo después de una semana desaparecida, conmocionó a todo el país.

El papá de la niña, Gabriel Vega dialogó mano a mano con Moria Casán en televisión y no pudo evitar quebrarse al recordar a su hija e insistir en el pedido de Justicia.

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A raíz del femicidio de su hija busca avanzar en un proyecto de ley que busca impulsar que el caso sirva para proteger a otros niños y nadie más pase por una situación similar.

“Lamento mucho su dolor. No hay manera de ponerse en su piel, con todo lo que ha pasado”, expresó la conductora al verlo al papá de Agostina Vega envuelto en lágrimas.

“Nada va a sanar el dolor por un hijo. Haga lo que haga, Agostina no va a volver. Por eso impulsamos este proyecto de ley, que no tiene nada de político, para poder proteger a otros menores”, explicó Gabriel Vega.

Y cuestionó las primeras versiones que salieron en torno a su hija en un primer momento tras conocerse el caso: “Se han dicho barbaridades, cosas graves que hablan de cada persona me parece”.

El papá de Agostina Vega exigió Justicia por su hija

Gabriel Vega explicó en el ciclo de Moria Casán que en su momento se ocupó él de buscar a su hija Agostina por todos lados: “Yo a mi hija la busqué cielo y tierra con vida. Si tenía que dar vuelta Córdoba lo iba a hacer porque es mi hija. Al final fue otro el resultado", señaló.

"Todos los que están detenidos la tienen que epagar y para nosotros falta gente por eso nos opusimos a la elevación a juicio”, dijo con profunda angustia. "Empatizo con su dolor", trató de contenerlo la conductora.

"Con mi esposa todos los días la recordamos y va a ser así, realmente es durísimo", aseguró muy movilizado. La abogada Fernanda Alaniz en tanto profundizó sobre el proyecto de ley que quieren impulsar y que busca proteger a menores en situaciones de vulnerabilidad.

“Es una ley integral que surge porque cada dos años tenemos un papá que se acerca a la cámara a pedir una ley que lleve el nombre de su hijo. Queremos convertir esta historia lamentable y terrorífica en una ley que proteja a otros niños, que nadie tenga que pasar por lo mismo que pasó Agostina”, cerró la letrada.

     

 

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