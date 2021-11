El informe preliminar de la autopsia confirmó que el chico falleció a raíz de una hemorragia interna y que contaba con múltiples agresiones y contusiones.

La madrugada en que Lucio recibió la golpiza

La escena se desencadenó el viernes por la noche, en un departamento ubicado en la calle Allan Kardec 2385 de la ciudad de Santa Rosa. Al comienzo, la actitud de las mujeres no resultaba sospechosa. Fueron ellas quienes llevaron al niño en brazos, hasta una de las sedes policiales. Según informó la prensa local, el chico llegó a la dependencia con convulsiones y desvanecido. El personal intentó reanimarlo con RCP, hasta que fue trasladado al Hospital Evita de la zona.

La mamá y la pareja de Abel, el nene asesinado en La Pampa.jpg

En el centro de salud, los médicos no pudieron salvarlo. Desde entonces, los indicios indicaban que tenía varios traumatismos y antiguas lastimaduras visibles; los profesionales de la salud constataron que el nene tenía sangre en la boca, según informó El Diario de La Pampa. En ese momento, la madre no se auto incriminó y habría dado distintas versiones sobre lo que pasó con el chico, entre ellas, un intento de robo.

Tras la confirmación de la muerte del Lucio, la Justicia dictó allanamientos en la casa que compartía la pareja con el niño. A las mujeres se les secuestraron los celulares.

Las madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años fue acusada de "homicidio calificado por el vínculo". Por su parte, la pareja Abigail Pérez, de 27, quedó imputada de "homicidio simple". En la audiencia del caso se les negó el derecho de salir de la cárcel durante el proceso.

El caso está a cargo de la fiscal Verónica Ferrero e intervino la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la Comisaría Primera de Santa Rosa.

La autopsia de Lucio Dupuy reveló "politraumatismos de vieja data"

El médico forense que realizó la autopsia al cuerpo de Lucio Dupuy, Carlos Toulouse, informó que el nene “murió por los traumatismos varios que tenía. Y sufrió una hemorragia interna”. Los indicios muestran que recibió una paliza, y que no era la primera que recibía.

"Nunca vi una paliza igual”, describió el forense y agregó "esto no lo vi nunca, en 27 años como forense y en los 32 casos de niños muertos que me tocó trabajar. Fue de lo más duro que me tocó vivir en la vida", afirmó el médico, quien confirmó que Lucio murió "politraumatizado".

luciodupuy02.jpg

"Es un nene que presenta varios politraumatismos recientes, y otras que son de vieja data, es decir que es un nene que fue violentado desde hace tiempo", detalló Toulouse.

El informe de la autopsia confirmó que Lucio presentaba un edema cerebral y que el fallecimiento se produjo a las 22 del viernes.

Las mentiras de la madre por las heridas que tenía Lucio

Cuando las dos mujeres trasladaron al nene en brazos hasta el Hospital Evita se encontraron en el camino con un vecino que trató de ayudarlas. “Me entraron a robar, lo dejé solo dos segundos y el nene se cayó”, le explicó la madre.

Ni bien lo revisaron los médicos en el mencionado centro de salud, constataron que el nene tenia hematomas en varias partes del cuerpo. El más notorio estaba en el glúteo derecho. Además, tenía una marca de zapatilla en la espalda. “Como si lo hubiesen pisado”, dijo la misma fuente.

Sin embargo, frente a los médicos la madre de la víctima cambió la versión de lo ocurrido: aseguró que había dejado unos 15 minutos solo a su hijo, y que cuando regresó lo encontró descompuesto.

El desgarrador relato del padre de Lucio

El padre de Lucio, Christian Dupuy, afirmó que le advirtió a la justicia la situación de su hijo en varias ocasiones. “La justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados que mandé y mediaciones que realicé”, afirmó.

Trascendió que el pequeño presentaba lesiones anteriores incluso cuando la justicia decidió darle la tenencia a la madre y a su pareja, y no al padre.

“Hoy pagó mi hijo. Pero no solo escuchen a la madre. Papá también sufre en silencio. Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Además le dejó un sentido mensaje a Lucio. “Descanse en paz hijo mío. No voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy”, dijo el conmovido padre.

La relación de Lucio con la novia de su mamá

La violencia y tensión estaba presente desde hace tiempo. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Abigail Paez había hecho un comentario dirigido hacia el padre del nene. “Me resbala tanto que esta chabón se haga el gran padre, porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua y es valor, valentía y sé amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos, yo sí les pude dar lo que vos les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar”, dijo la mujer.

Lucio Dupuy1.jpg

Lucio Dupuy2.jpg

A lo largo del hilo de tuits, la novia de la madre biológica calificó al Dupuy como un “abandonador”, un “provida cara dura que anda teniendo hijos sin saber lo que implica realmente hacerse cargo” y como alguien que quiere “aparentar” ser ejemplar. “Seguí en tu gran mentira de ser el padre del año, cuando bien sabemos todos que no sos ni un poquito hombre, además de violento, un retrógrado e infeliz que como fracasó con el primer hijo, lo descartó y ahora quiere aparentar nuevamente una familia feliz”, dice el texto en otro de los pasajes.

Los signos del maltrato

El abuelo del niño, Ramón Dupuy, aseguró que lo que sucedió "no tiene explicación" para la familia y afirmó que había realizado varias exposiciones en la justicia contra la madre de la víctima. "Hicimos exposiciones, pero nunca fuimos escuchados. Ella se junta con una mujer y ahí empieza todo el calvario. Cuando ella se deshizo del nene se lo dio a mi hijo mayor. Una vez me dijo 'antes de dártelo a vos, lo mató', y lo mató", contó.

El hombre explicó que la mujer, tras separarse del padre de Lucio, se fue a vivir a General Pico, en La Pampa, junto a su pareja, por lo que dejó el cuidado del menor a un tío, de nombre Maximiliano.

abuelo lucio.png El abuelo del niño, Ramón Dupuy.

"Yo le rogaba que me lo dejara para criarlo. Venía golpeado. Una vez vino con un chichón en la cabeza enorme que nos dijo que justo se había caído en la terminal, pero era de tres o cuatro días atrás", recordó el hombre. Y añadió: "Hablé con un abogado, con un juez, les pedí que no me lo saquen, porque ese nene termina mal, muerto o vendiendo cosas en la calle, y me lo trajeron muerto."

El abuelo de Lucio sostuvo que su madre y la pareja "lo tenían encerrado dos o tres días y luego lo desnudaban y sacaban afuera" de la casa. Entre lágrimas, recordó que cuando le entregaron el cuerpo, su nieto "tenía quemaduras de cigarrillos, pisaduras de zapatillas por todos lados y estaba todo desfigurado".

"Lucio era un ángel, era abrazos, besos, dulzura, besos. Que cambien las leyes, que no haya más chicos muertos", pidió Ramón.

La respuesta del Poder Judicial

El Poder Judicial de la Provincia de La Pampa respondió a los reclamos de la familia diciendo que no hubo denuncias ni ningún tipo de presentación judicial por "presuntos maltratos" hacia el niño.

"No hay denuncias, presentaciones ni informes en algún tipo de organismos, ya sea judicial o administrativo de primer, segundo o tercer nivel. No hay nada", detallaron fuentes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes al medio pampeano La Arena.

La fiscal a cargo de la causa es Verónica Ferrero, quien ya tiene en sus manos esta información.