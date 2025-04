Sol Pérez mostró cómo está a días de su cesárea y llovieron las críticas: ¿Puede...?

Nuevo del reposo que le indicaron los médicos, la rubia se subió a la caminadora y mostró como está volviendo su cuerpo a hacer el que era.

“14 días de la cesaria, habló Bauti bebito duerme, lo tengo a tiro con la abuela”, comenzó explicando desde la caminadora.

“14 días de la cesárea, primer día que me subo a la cinta, me agarré mi barrita por proteica, vamos”, dijo dispuesta a volver a entrenar y mostrando su look y su físico.

Todo esto despertó las críticas de muchas madres que no tienen la posibilidad de volver a entrenar tan rápido o que consideran que esto está mal.