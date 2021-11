La familia de Lucio pidió Justicia por el nene asesinado en La Pampa: "Veíamos que siempre se veía marcado"

En tanto, agregó "veíamos que Lucio siempre se veía marcado, por que lo veíamos por videollamada y cuando le preguntábamos, él miraba a los costados y decía 'me caí de la bici'. Le decíamos que se cuide, que no sea bruto, sin saber. Pero mi marido me decía, 'al nene le pegan, le va a pasar algo'".

“Estuvimos al antojo de la madre. Y ahora lo mataron”, dice para resumir lo que pasó, mientras que su marido, Ramón "Teto" Dupuy, el abuelo de Lucio, ya no tiene fuerzas para hablar con los medios.

"Una vez fuimos al hospital. Y Lucio decía que ‘Abi pegó acá y acá’. Se señalaba la mano y la cola. Le dije a ella (a Magui) que ‘le dijera a Abigail que no le pusiera la mano encima a mi nieto’. Se lo dije bien, tranqui. Nos hizo la cruz”, afirmó Gómez. Fue a partir de ese momento, agregó, que su exnuera la “enterró en vida”.

Gómez también se refirió a las reiteradas oportunidades en que advirtieron su preocupación por el trato de Abigail Páez con Lucio sin que nadie los escuchara.

”(Abigail) ponía muchas veces, en las redes, que no quería verlo. Y además tenía odio por el padre y por la familia. Odio. Lo volcó contra el nene”, señaló la mujer, y remarcó: “Pero todo el sistema, Niñez, la Policía y las abogadas siempre nos decían: ‘es la madre’. Nadie revisaba lo que pasaba”.

Y concluyó: “Ahora lo mataron. Pedimos Justicia. Que ellas tengan una condena. Pero también apuntamos al sistema, a todos los que fallaron”.

Qué dijo el papá de Lucio Dupuy

El padre de Lucio Dupuy le pidió perdón a su hijo "por no poder hacer nada" para evitar lo sucedido y señaló que las dos acusadas mantenían al nene "preso" de su "infancia e inocencia".

"Perdóname hijo, no llegué a tiempo (…) Te amo. Perdoname por no poder hacer nada", escribió Christian Dupuy, papá de Lucio, en una publicación realizada en su perfil de la red social Facebook.

Y agregó: "Quería agradecer por la terrible marcha en General Pico. En Santa Rosa me comentaron que también la marcha fue muy linda pero hubo otra gente, nosotros repudiamos la violencia. Esta gente prendió fuego patrulleros y eso es lo que no queríamos. No queríamos violencia".

"Queremos que haya paz, que se terminen los piedrazos a la casa de la madre, que no la conozco mucho pero no tengo nada que decir", agregó. En ese sentido, anuncio que mañana martes va a haber otra marcha en General Pico.