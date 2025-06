“No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. Que no hay indicios de nada”, expresó Mario, visiblemente angustiado.

Desde la Escuela Secundaria N°53 de Banfield, donde Morena cursa sus estudios, se sumaron a la búsqueda y mantienen contacto permanente con la familia.

nena busqueda.jpg

La Policía, junto con organismos de búsqueda de personas, trabaja en distintas líneas de investigación. Cualquier dato puede ser clave.

Morena mide 1,55 metros, tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse al 911 o con la comisaría más cercana.