Las escandalosas fotos de Facundo Moyano y su nueva novia en Madrid: "¿Retirando guita?"

En ese contexto fueron captados en las últimas horas, disfrutando de unas vacaciones en el incipiente verano europeo, más precisamente en Madrid, España.

Sin embargo, no fueron vistos comiendo tapas, paseando por museos o recorriendo la Gran Vía, sino en una situación bastante pedestre, típica de turistas, aunque algo inusual en estos tiempos donde casi no se usa efectivo.

A Facundo y Nati los encontraron de noche, en la puerta de un pequeño local de Western Union a la calle. “¿Van a retirar guita?”, se preguntó Yanina Latorre al ver las fotos que publicó la cuenta de su programa, Sálvese Quien Pueda, en X.

La polémica actitud de Facundo Moyano al ser consultado por el embarazo de su ex Eva Bargiela

A sólo un par de días de la confirmación de que Eva Bargiela espera un bebé junto a Gianluca Simeone, Facundo Moyano no dudó en mostrarse incómodo cuando le consultaron por la buena nueva de su exesposa.

Fue durante un móvil con Mujeres Argentinas (El Trece) cuando una de las integrantes del ciclo que conduce María Belén Ludueña fue directo al tema. “Ayer, Eva Bargiela, tu exmujer, publicó que va a tener un varoncito con Gianluca Simeone. Y bueno, me gustaría saber cómo te tomaste esta noticia”, quiso saber Valentina Salezzi.

Así, de manera instantánea a Moyano se le transformó la expresión. Y aunque se esforzó por mostrarse calmo, fue tajante al restarle importancia al gran momento de su exmujer, evidentemente incómodo. “No tiene ningún tipo de relevancia lo que puedo opinar. Y si de alguna manera hace dos años tomé la decisión de poner fin a esa relación, es justamente para eludir estos tipos de temas”, disparó displicente.

Y como si no bastase con lo dicho, el dirigente político remarcó su tajante postura frente al mundo de la farándula al que pertenece Bargiela. “Estas banalidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa decir, que siempre es respecto al pensamiento político, a la discusión de la economía, a la discusión social. Y creo que no tenemos que perder, o particularmente yo no tengo que perder, el foco de eso”, concluyó.