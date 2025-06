El mensaje de alerta en la cena de Conciencia: "Sin educación no hay desarrollo económico"

Este año, la organización reafirmó su voluntad de acompañar a todos los actores que trabajen para convertir ese compromiso en políticas concretas y sostenibles.

“A lo largo de estos 43 años, formamos más de 2 millones de jóvenes. Hemos desarrollado una red de jóvenes que aprendieron a vivir la cultura democrática desde muy chicos. Son jóvenes audaces, inconformistas, comprometidos con el desarrollo del país, de su propia comunidad y la de los otros”, afirmó Silvana Vives, presidenta de la organización.

“Conciencia es eso: somos los vínculos cercanos que tejemos, esa cálida presencia territorial, estos 43 años de permanencia, somos federales y somos muy cuidadosamente transparentes”, agregó.

Un llamado concreto a todos los sectores

Durante el evento, Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Conciencia, advirtió que la educación necesita más que diagnósticos: “Es tiempo de asumir que la crisis de educación no es un problema solo de aquellos que abandonan la escuela o que no entienden lo que leen. Si no hacemos lo que hay que hacer, no habrá desarrollo económico posible”. En esa línea, citó un dato alarmante: “Unesco le puso un número a este problema. En 2030, con la crisis educativa, el sector privado perderá 17% del PBI mundial”.

Los titulares de Conciencia coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos. “Vamos a estar para que los chicos no abandonen sus trayectorias educativas, vamos a estar en la búsqueda de su primer empleo o su emprendimiento, y vamos a estar para que ganen la confianza que necesitan para enfrentar la vida con autonomía. Un poco de audacia se necesita. Anímense. Necesitamos que ustedes también nos acompañen, porque nosotros solos no podemos”, insistió Vives.

“Quiero proponerles que seamos audaces en nuestra alianza. Si confían en la fuerza de nuestros jóvenes y en el trabajo de Conciencia, les propongo que nos ayuden a llevar nuestro alcance a los límites de lo imposible, solo para darnos cuenta de que en realidad es posible”, remarcó Fernández Alves.

Fondos para Uniendo Metas: el modelo que forma líderes democráticos

Lo recaudado en esta edición de Multiplicar estará destinado a potenciar Uniendo Metas, el programa de liderazgo democrático de Conciencia que este año sumará cuatro nuevas sedes: Río Cuarto, Cipolletti, Cañada de Gómez y La Paz, ampliando su alcance a más de 12.000 estudiantes.

“De los 12 mil alumnos de 12 provincias que en 2024 pasaron por Uniendo Metas, el 71% mejoró su capacidad de diálogo y el 71,3% ganó confianza para expresarse”, detalló Fernández Alves, destacando la potencia formativa del modelo.

Una noche de compromiso colectivo

Durante el evento se celebró la presencia de las siete presidentas que lideraron Conciencia desde su fundación, como un símbolo del legado colectivo que construye la organización. También participaron funcionarios nacionales y provinciales, embajadores, empresarios y representantes de más de 50 empresas que acompañan a Conciencia año tras año.

Entre los asistentes se destacaron Manuel Adorni, Guillermo Francos, Clara Muzzio, Juan Carlos Maqueda, Pilar Ramírez, Emilio Monzó, Alfonso Pray-Gay, Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lacunza, Carlos Torrendell, Leonardo Cifelli, Amalia Granata, Andrés Ibarra, además de otros funcionarios del Gobierno Nacional y gobiernos provinciales, embajadores acreditados, representantes de organismos internacionales, directivos de medios, universidades y fundaciones empresarias, así como figuras del ámbito académico y líderes de organizaciones de la sociedad civil.