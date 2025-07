El angustiante relato de la mujer asaltada en Lanús: "Estaban dispuestos a todo"

"Yo tenía a mi nene y quien se viene conmigo me apunta a mí, lo apunta al nene. Me pide la cartera y no me lo quería despegar al nene del cuerpo para darle la riñonera, pero no es que no le quería dar nada, sino que mi mente pensaba en no soltar al nene", destacó la colaboración que le prestaron a los delincuentes para no resultar heridos.

Sobre ese tema, profundizó que se veía "venir" el robo y comentó: "Lo que no me vi venir porque no lo puedo creer, porque no me entra en la cabeza, es la forma. No había dudas de que les íbamos a dar todo. ¿En qué momento se les pasó que era necesario apuntarnos a todos?".

Agregó, que después su "temor era que yo no lo veía más a mi marido, él quería salir del auto y yo no sé si entre ellos se desorganizaron o qué, pero mi marido no podía salir". "Se ve en el video, cómo han cargado las armas. O sea, estaban dispuestos a todo", acotó.

Luego de obtener la cartera y el auto de la familia, los delincuentes se dieron a la fuga sin que resultar nadie herido. Sin embargo, Bárbara contó cómo el hecho violento repercutió en su hijo. Al respecto, señaló que el nene de 11 años "el sábado, que él tiene fútbol, no quiso ir a los partidos que había, no quiso salir de casa" y continuó: "Y el domingo, que lo convencimos de salir a dar una vuelta para testear cómo estábamos todos, ahí empezó 'Mami, vienen dos. Che pá, ¿vos tenés la llave en la mano?, Má, entramos rápido. Má mirá que viene una moto'".

Bárbaro lamentó que su hijo, quien hoy cumple años, "evidentemente ha quedado con un miedo en su cabeza" y valoró que el barrio en el que vive "está súper organizado". "Tenemos cámaras en todos lados. Cámaras propias, pagadas por los vecinos", destacó pese a que aún no pudieron dar con los ladrones.

Respecto a la denuncia del auto robado, señaló que "nosotros hicimos todo lo que había que hacer, todo el tramiterío que pidieron" y contrastó que "ahora esperamos que actúe quién tiene que actuar y que haya una respuesta". "Vamos a mover cielo y tierra porque esto deje de pasar", remarcó y reconoció que "Lanús nunca fue un municipio seguro".

"A quien corresponda, que haga foco, que acá en el partido de Lanús hay algo que no funciona, que hay que cambiar. Yo no dudo que están trabajando en pos de la seguridad, lo que digo es el plan que están teniendo no sirve", reclamó a las autoridades.