Giro en el caso de Thiago Correa: por qué liberaron al policía y los ladrones seguirán presos

Prohibición total de portar armas de fuego.

Prohibición de contacto con la familia de la víctima, tanto por vías digitales como personales.

Prohibición de acercarse a menos de 300 metros de cualquier sitio vinculado a los familiares de Thiago.

Obligación de fijar un domicilio real y no ausentarse de él por más de 24 horas.

Presentarse de manera presencial ante el Juzgado el primer y tercer lunes de cada mes.

Estas condiciones forman parte de una libertad vigilada mientras continúa el proceso judicial. La Justicia busca asegurar que el acusado esté disponible para comparecer y evitar cualquier posibilidad de entorpecimiento de la causa.

La prisión preventiva, para los que intentaron robar

Paralelamente, el expediente que investiga el intento de robo que derivó en el trágico tiroteo sigue avanzando. En este marco, fueron dictadas las prisiones preventivas para Uriel Alexis Montenovo, Uriel Emanuel Leyva, ambos de 21 años, y Joaquín López Otto, quienes participaron del asalto que provocó la reacción del agente federal.

De acuerdo al dictamen judicial, los tres están acusados como presuntos coautores del delito de robo agravado, cometido “en poblado y en banda, con uso de arma de fuego no apta para disparar y con la participación de un menor de edad, en grado de tentativa”.

Según fuentes judiciales, el pedido de morigerar las condiciones de prisión para Leyva y López Otto fue denegado. La gravedad de los hechos, la violencia empleada y el desenlace fatal fueron determinantes para mantener su detención.

LA MATANZA: THIAGO LUCHA POR SU VIDA AL RECIBIR UN TIRO EN LA CABEZA LA MATANZA: THIAGO LUCHA POR SU VIDA AL RECIBIR UN TIRO EN LA CABEZA

Una noche que terminó en tragedia

Todo ocurrió alrededor de las 23.20 horas del miércoles 4 de junio, en la intersección de Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Aguilar Fajardo, que se dirigía a su trabajo vestido de civil, fue sorprendido por delincuentes que intentaron robarle mientras esperaba el colectivo. “Dame la mochila”, fue una de las amenazas que desató el enfrentamiento.

El agente respondió con su arma reglamentaria. Entre los disparos, uno impactó en Thiago Correa, que justo pasaba por la zona con su papá. El nene fue trasladado de urgencia, pero no logró sobrevivir.

Aguilar Fajardo fue detenido inmediatamente tras el incidente. Semanas después, declaró ante el fiscal Rulli y expresó su profundo pesar: “Prefería que me maten a mí antes de que Thiago hubiese muerto”.

En su testimonio, también señaló: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”. Por eso, solicitó que se realice una reconstrucción del hecho para esclarecer lo ocurrido y procesar con más precisión la secuencia de disparos y movimientos.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-rq7YvJ1749238821358-1749239175 (2) En total se escucharon 11 detonaciones.

El testimonio de la madre del agente: “Solo se defendió”

La madre de Aguilar Fajardo también se presentó ante la Justicia en dos oportunidades. Estuvo presente en el momento del ataque y ofreció un relato cargado de angustia: “Mi hijo solo se estaba dirigiendo a su trabajo. Siempre me decía ‘Mamá, ¿por qué me acompañás?’. Yo lo hacía por tranquilidad. Lo veía subir al colectivo y me volvía a casa. Pero esa noche fue diferente”.

“Pensé que lo mataban. Se acercaron, lo apuntaron. Temí que le revisaran y le encontraran el arma. Tantas cosas se me pasaron por la cabeza…”, declaró. Luego, agregó: “Lo único que hizo fue defenderse. Y también me defendió a mí”.

En su relato, también mostró empatía hacia la familia del niño: “Estamos muy heridos por lo que le pasó a Thiago. Mi hijo no salió a lastimar a nadie, solo iba tranquilo, feliz, a trabajar, como siempre”.