El inesperado mensaje de Ana Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, en medio del escándalo del chileno con la China Suárez

Un gesto delicado, pero claro: calor, amor y renovación. Como si buscara posicionarse como el refugio emocional del actor, en un momento donde su figura pública vuelve a quedar en el centro del huracán mediático.

Vicuña no tardó en responder: “Contigo todo el año es primavera”.

Una frase que se interpretó como un gesto de agradecimiento y una señal directa de que encuentra contención y paz en su actual pareja, en contraposición al caos que representa su relación con la China.

image

El escándalo con China Suárez: del silencio al estallido

La calma no duró mucho. Tras sus declaraciones en medios pidiendo “proteger a los niños y no exponerlos”, Vicuña fue blanco de uno de los descargos más crudos de China Suárez en redes sociales tras revocarle los permisos a los dos hijos que tienen en común para que no viajen con ella y Mauro Icardi a Turquía.

“El papá del año”, escribió irónicamente en una historia de Instagram, y a partir de allí comenzó un largo mensaje en el que relató situaciones de abandono, manipulación emocional y hasta adicciones.

China lo acusó de dejarla sola con sus hijos durante la pandemia, de no poder asistirlos cuando volvían de una fiesta, de mantener una imagen pública “de cartón” y de haber jugado con la ilusión de sus hijos al revocarles el permiso para viajar.

Ana, entre el amor y la exposición mediática

La aparición de Ana Espasandín en este contexto no es menor. Hasta el momento, se había mantenido fuera del radar mediático, con un perfil bajo y pocas apariciones públicas con Vicuña. Pero este posteo, sin mencionar a nadie, fue interpretado como una toma de posición emocional clara, en un momento especialmente tenso para la imagen del actor.