Mataron a tiros a la periodista María José Estupiñán

"El sujeto tocó la puerta y se identificó como mensajero de una empresa de domicilios", explicó un portavoz policial. María José, sin sospechar que se trataba de una trampa, salió al encuentro. Fue en ese momento cuando el hombre sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra la joven, quien cayó gravemente herida.

El intento de salvarle la vida fue en vano

Vecinos que escucharon los disparos salieron inmediatamente de sus casas. Algunos de ellos corrieron a socorrer a la joven, mientras que otros llamaron a los servicios de emergencia. María José fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero lamentablemente no resistió la gravedad de las heridas y falleció poco después de su ingreso.

El asesino, por su parte, logró huir del lugar. Aunque las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero, hasta el momento no se ha confirmado su captura. Las cámaras de seguridad de la zona están siendo revisadas en busca de pistas que puedan llevar a su identificación.

¿Quién era María José Estupiñán?

María José era una joven muy activa en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con moda, estilo de vida, reflexiones personales y su día a día como estudiante de comunicación. Tenía una sólida presencia digital, con miles de seguidores que hoy lloran su partida y exigen justicia.

Compañeros de la universidad y amigos cercanos la describen como una persona alegre, comprometida con su carrera y muy querida por su comunidad. “Tenía sueños, proyectos, una vida entera por delante”, expresó entre lágrimas una de sus compañeras de clase.

Su presencia en redes no sólo era un pasatiempo: para ella, era parte de su futuro profesional. Había manifestado su deseo de trabajar en medios de comunicación y utilizar su visibilidad digital como una plataforma para comunicar y construir una voz propia.

Hipótesis del crimen: ¿un ataque por encargo?

Aunque las autoridades aún no han confirmado un móvil claro, la forma meticulosa y planificada del ataque ha llevado a los investigadores a considerar que se podría tratar de un crimen por encargo, también conocido como "sicariato".

Fuentes de la policía indicaron que se están analizando posibles conflictos personales, amenazas previas o vínculos sentimentales que pudieran arrojar luz sobre el caso. “Estamos ante un hecho de altísima gravedad. No se trató de un intento de robo, sino de un ataque directo con el propósito de matar”, señaló uno de los investigadores.

En redes sociales, muchos seguidores de María José han recordado que, semanas antes de su muerte, la joven publicó algunos mensajes que podrían interpretarse como señales de angustia emocional o conflictos personales. Sin embargo, aún es prematuro establecer si estas publicaciones tienen relación directa con el crimen.

Reacción en redes: justicia para María José

Tras conocerse la noticia del asesinato, miles de usuarios en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter comenzaron a compartir mensajes de condolencias y exigieron una investigación exhaustiva. El hashtag #JusticiaParaMaríaJosé se volvió tendencia a nivel nacional en Colombia.

Numerosas figuras públicas, influencers y periodistas han manifestado su consternación y han exigido que el caso no quede impune. "Esto no puede convertirse en otra estadística más. No podemos permitir que la vida de una joven sea arrebatada sin consecuencias", escribió una reconocida periodista cucuteña.

Un reflejo de una realidad violenta

El asesinato de María José Estupiñán no es un hecho aislado. En los últimos años, Colombia ha enfrentado un incremento preocupante de crímenes por encargo y ataques selectivos, muchos de ellos con un trasfondo de violencia de género, venganza o disputas personales.

Según datos del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, más de 700 mujeres fueron asesinadas en Colombia durante el último año, y una parte significativa de estos crímenes estuvo vinculada a agresiones premeditadas.

En este contexto, el caso de María José vuelve a encender las alarmas sobre la facilidad con la que se planean y ejecutan ataques contra mujeres jóvenes en el país, muchas veces sin que existan mecanismos efectivos de protección o respuesta rápida por parte del Estado.

Una comunidad universitaria de luto

La Universidad Francisco de Paula Santander emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida de una de sus estudiantes más destacadas. En el texto, se solidarizaron con la familia y exigieron justicia por el crimen.

“La comunidad universitaria está de luto. Rechazamos todo acto de violencia y acompañamos en el dolor a los familiares y amigos de María José. Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se haga justicia”, reza el comunicado firmado por el rector de la institución.

Los compañeros de María José organizaron una velatón en la plaza central del campus, donde se reunieron con pancartas, fotografías de la joven y velas encendidas en su memoria. El ambiente fue de tristeza, pero también de unión y determinación para pedir que no se silencien más casos como este.

El dolor de una madre: “me la arrebataron sin piedad”

En declaraciones ofrecidas a medios locales, la madre de María José expresó su desgarro por la pérdida de su hija. "Era mi única hija. Me la arrebataron sin piedad, sin razón", dijo entre lágrimas. Aseguró que su hija no tenía enemigos conocidos y que era una joven dedicada a sus estudios y sus redes.

La familia pidió a las autoridades que no descansen hasta dar con el responsable y que se haga justicia para que el caso no quede en el olvido. "Queremos respuestas. No podemos aceptar que una vida tan valiosa haya sido destruida así", agregó su padre.