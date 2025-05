Marcela Kloosterboer recordó el fuerte planteo que le hizo a Adrián Suar cuando era adolescente

Acto seguido, Kloosterboer rememoró el día que le tocó negociar con el dueño de Pol-Ka la cantidad de días que se tomaría para su viaje de egresados.

“Recuerdo que hablé con Adrián Suar en ese momento y le dije: ‘Como sea, estos 10 días yo me voy’. Me quiso dar solo cinco días, pero fui inflexible. ‘No, me voy diez y si no, me voy del programa’, le aclaré”, contó.

Y agregó: “Fue una conversación y al final lo pude hacer. Adrián siempre me acompañó”.

Por último, la intérprete reflexionó sobre la importancia de mantener, dentro de lo posible, una adolescencia similar a la del resto de lo chicos. “Había situaciones que obviamente me perdía y era inevitable. Por ejemplo, todas mis amigas se iban de vacaciones a Pinamar y yo estaba grabando. Por ahí me escapaba un fin de semana, que mi mamá me llevaba y después me volvía. Pero como la pasaba bien grabando, no era que lo sufría”, consideró.

“Miro para atrás y digo: ‘Qué bueno no haberme perdido esas cosas porque forman parte de mi vida, de mi infancia y mi adolescencia’. Estoy orgullosa de haberlo podido vivir y lo recuerdo con mucha alegría”, cerró la actriz.

Sin dar los nombres de los protagonistas de la historia con nombre y apellido, Marcela le contó a Sebastián Wainraich que revisando un celular confirmó lo que sospechaba.

Sebastián Wainraich: -¿Sos noviera? ¿Muy enamoradiza?

Marcela Kloosterboer: -Muy noviera. Tuve muchos novios que no eran conocidos. La mayoría. Arranqué a los 11.

Sebastián Wainraich: -¿Eras más de dejar o te dejaban?

Marcela Kloosterboer: -De dejar. Soy muy culposa. Me costaba mucho dejar.

Sebastián Wainraich: -Hay un par de historias. Una vez descubriste una infidelidad revisando un celular…

Marcela Kloosterboer: -Sí. No lo llegué a confirmar. Fue hace mucho. Tuve una intuición. Revisé, encontré y me fui a mi casa.

Sebastián Wainraich: -¿Era un mensaje de texto?

Marcela Kloosterboer: -Una llamada de una chica que, encima, había trabajado conmigo.

Leticia Siciliani: -¡Uy, la conferencia! Yo no trabajé con ella.

Marcela Kloosterboer: -Ahí me jodió más.

Sebastián Wainraich: -¿Pero por una llamada?

Marcela Kloosterboer: -¡A las dos de la mañana!

Sebastián Wainraich: -No hay que revisar.

Marcela Kloosterboer: -No, ya aprendí. No hay que revisar.

Sebastián Wainraich: -¿La tenía agendada por el nombre o decía “Maxi, le plomero”?

Marcela Kloosterboer: -No, no te voy a contar.

Leticia Siciliani: -¿La llamada era entrante o saliente?

Marcela Kloosterboer: -Saliente. Él la había llamado.

Sebastián Wainraich: -Y no le preguntaste, ¿llamaste a X?

Marcela Kloosterboer: -Sí, pero lo negó. Después te voy a decir quién era.

Leticia Siciliani: -O sea que él era conocido.

En ese momento, Marcela Kloosterboer escribe el nombre de la actriz en un papel y lo tacha.

Sebastián Wainraich: -¿El apellido empieza con esta letra?

Marcela Kloosterboer: -Sí, es brava.